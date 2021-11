Ormai è facile intuire che è molto difficile sbarazzarsi della tecnologia in quasi tutti gli ambienti.

Come ben sapete la tecnologia ha iniziato a far parte della nostra vita quotidiana. Questo non può mancare nelle nostre attività quotidiane anche se lo volessimo, perché è diventata un’abitudine. Tutti i giorni entriamo in contatto con la tecnologia, che si tratti di un telefono, di un orologio elettronico, di cuffie o di qualsiasi altra cosa. Non ce ne rendiamo conto, ma la tecnologia è ovunque andiamo.

È diventata un’abitudine

Ci siamo talmente abituati alla tecnologia che ci sembra normale, avendo l’impressione di essere nati con essa. Dopotutto, quasi tutte le fasce d’età usano la tecnologia, indirettamente o direttamente.

Forse non ce ne rendiamo conto ma anche l’uso di prodotti per la casa come lavatrici, frigoriferi, fornelli elettrici, lavastoviglie e il resto della cucina è una tecnologia. Viviamo con la tecnologia, la usiamo a casa ogni giorno, come guardare un film su una smart TV, lavorare o passare il tempo su un laptop o PC giocando a giochi online, o ai giochi di casino o puoi semplicemente guardare un film o video divertenti.

La tecnologia ci segue ovunque perché si evolve ogni giorno. Questa non è affatto una brutta cosa, propriamente, ci semplifica la vita, ma dobbiamo stare attenti a non farci troppo l’abitudine e a non lasciarci condurre da essa.

Anche nei fine settimana, quando cerchiamo di lasciare la tecnologia e di concentrarci sulle nostre persone care, e vogliamo uscire per socializzare, la tecnologia ci accompagna.

Prima di andare in un ristorante o in un club, usiamo il telefono per guardare tutorial di acconciature, tutorial di moda per vestirci molto bene. Essendo in un bar, gli amici suggeriscono di farsi un selfie, e qui la tecnologia ricompare. Nel ristorante quando vuoi ordinare del cibo devi scansionare un codice per entrare nel menu del ristorante, e di nuovo appare la tecnologia.

Ci rendiamo conto che è molto difficile sbarazzarsi della tecnologia in quasi tutti gli ambienti.

Adattamento alla tecnologia

Penso che il mondo si sia adattato molto rapidamente alla tecnologia. Soprattutto le nuove generazioni, che hanno visto la tecnologia come sorprendente. Data questa evoluzione, abbiamo davvero tenuto il passo.

Prima della tecnologia, le attività quotidiane erano molto difficili da eseguire. Prima dell’avvento del telefono, la comunicazione era estremamente difficile e aveva effetti negativi.

Anche il trasporto era difficile, ti muovevi molto e ci mettevi molto tempo, anche se c’erano le macchine. Con l’avvento delle auto intelligenti, che includevano il GPS, viaggiare era più facile e divertente. Oltre a pagare le bollette, attualmente, puoi pagare la bolletta con un semplice click o semplicemente accedendo al telefono e riesci ad effettuare il pagamento online senza doverti muovere.

Ci sono anche persone che non vogliono questa evoluzione, vogliono vivere modestamente, anche se per loro è più difficile. Oggi ci sono diversi tipi di persone, alcune che vogliono il cambiamento e la possibilità di fare le cose in modo più facile e altre che non considerano nulla di più speciale, sebbene il numero di questi tipi di persone sia molto piccolo.

Questa tecnologia è utile nelle nostre vite?

Dato che il mondo usa la tecnologia ogni giorno ed è molto raro non usarla, la risposta è sì.

È utile perché ci semplifica la vita. Ovviamente non bisogna abusarne, perché quel che è molto, guasta. Ma in generale, e vedendo che il mondo usa la tecnologia ad ogni passo, ci rendiamo conto che è molto utile, e questo è solo l’inizio. In futuro, la tecnologia sarà ancora più avanzata.

Di certo non avresti la pazienza di lavare i vestiti a mano ora o di andare dalla persona con cui vuoi parlare senza poterla chiamare, o se vuoi vedere qualcuno che ami che è lontano, la tecnologia ti aiuta, perché c’è la possibilità di inviare foto o fare una videochiamata insieme e, naturalmente, abbiamo bisogno della tecnologia nelle nostre vite.

Abbiamo tutti bisogno di essere realistici e accettare la realtà in cui viviamo perché, che lo vogliamo o no, utilizziamo ancora la tecnologia.

La tecnologia, quindi, fa parte della nostra vita, di tutti. La incontriamo ovunque, viviamo con lei a casa nostra, la usiamo quotidianamente anche se non lo vogliamo, la tecnologia ci segue ovunque.

Senza la tecnologia, sarebbe abbastanza difficile per noi, perché questa ci semplifica la vita. Dopotutto, la tecnologia fa bene alla nostra vita, non è solo per l’intrattenimento, è diventata uno stile di vita.

Come possiamo tenerci in contatto senza tecnologia con la famiglia o gli amici, che sono sparsi in ogni angolo del mondo, la tecnologia ci aiuta ad essere in più posti contemporaneamente e questo è fantastico.

Dobbiamo essere felici di avere la tecnologia per salvarci in ogni momento e aiutarci ogni volta.