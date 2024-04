Anche in Italia sono sempre più diffuse le scommesse cripto: anonime, veloci e sicure. Come orientarsi in questo mondo? Scoprilo qui

Un tempo per divertirsi e sfidare la sorte occorreva uscire di casa e frequentare i giusti luoghi, come i casinò. Con la diffusione di internet hanno preso sempre più piede nuove forme di intrattenimento e oggi connettersi dal divano o da una bianca spiaggia caraibica per giocare online, insieme a milioni di altri giocatori, è diventata solo una questione di pochi click (e quindi di pochi secondi).

Un ulteriore evoluzione del gioco si apre con l’affermarsi delle scommesse cripto, per le quali un utile strumento può rivelarsi CryptoBettingItaly, un sito pensato per le scommesse sportive in criptovaluta dove è possibile trovare recensioni, bonus e informazioni sulle scommesse cripto per il mercato italiano.

Nel sito si approfondisce anche lo status legale delle criptovalute in Italia e tutto ciò che è necessario sapere per scommettere serenamente in criptovaluta, una forma di scommessa che sorprendentemente si rivela essere più sicura di quelle tradizionali grazie all’impiego della blockchain all’interno delle piattaforme e dall’anonimato garantito, senza che il sistema condivida le informazioni personali di chi scommette con bookmaker, mettendo così al sicuro da furti di identità o frodi.

Le scommesse cripto in Italia

Anche in Italia le scommesse cripto, soprattutto in relazione al mondo sportivo, stanno prendendo sempre più piede perché il vantaggio delle valute digitali è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di una forma di gioco che usa le criptovalute come mezzo di transizione, simile alle scommesse sportive online tradizionali, ma con il vantaggio, come abbiamo visto, dell’anonimato e della maggiore sicurezza.

Gli italiani, ovviamente, anche online scelgono il calcio e così uno degli sport preferiti per le scommesse cripto è proprio il calcio, dove è possibile scommettere ad esempio sull’esito di una partita, sul numero di gol segnati o su quale squadra vincerà una certa lega o torneo.

Come scommettere in criptovalute

Scommettere in cripto è molto semplice, immediato ed anonimo. Per prima cosa occorre scegliere un bookmaker di criptovalute affidabile. In secondo luogo, è necessario aprire un conto: sui siti di scommesse sportive in cripto è facile registrarsi in pochi minuti ottenendo anche, in genere, un bonus di benvenuto per iniziare a giocare.

Si prosegue poi effettuando un deposito andando sulla pagina delle opzioni bancarie, selezionando la criptovaluta che si preferisce e seguendo semplici passaggi.

A questo punto è possibile iniziare a scommettere online in cripto. Da notare che ogni sito di scommesse sportive in criptovaluta mette a disposizione una propria gamma di giochi disponibili. Anche in questo caso basta solo scegliere.

Cosa dice la legge italiana e quali sono i possibili rischi

In Italia le criptovalute non sono attualmente regolamentate nell’uso o nel commercio ma il Governo italiano sta iniziando a capire la necessità di affrontare al meglio questa tecnologia, quindi si attendono sviluppi futuri imminenti.

Si ricorda infine che è importante approcciarsi al mondo delle scommesse cripto con responsabilità, come per ogni forma di gioco d’azzardo.

Per scoprire meglio il mondo delle scommesse sportive cripto, indagandone i vantaggi, gli svantaggi, le opportunità e le potenzialità potete trovare maggiori informazioni su CryptoBettingItaly.