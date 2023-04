Con Retelit le aziende del Carnia Industrial Park hanno accesso ad un’infrastruttura di rete a banda larga che offre connettività, cybersecurity, cloud, MES e IIoT.

La digitalizzazione del territorio italiano continua grazie alla nascita di partnership di valore come quella tra Carnia Industrial Park, che conta oltre 200 aziende insediate in tre aree industriali di competenza, Tolmezzo, Amaro e Villa Santina – proprietario dell’infrastruttura interamente realizzata in fibra ottica che si estende per oltre 20 km di dorsale da Carnia, in comune di Venzone, fino a Villa Santina, nonché dell’infrastruttura wireless presente nelle tre aree industriali – e Retelit, scelta proprio dal Consorzio per dotare di una rete innovativa e tecnologicamente avanzata a banda larga l’intera area del Parco e garantire servizi avanzati anche alle piccole imprese.

Il Carnia Industrial Park corre verso l’innovazione con Retelit

Fra gli obiettivi del Consorzio, da sempre impegnato nella creazione delle condizioni ideali per l’insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo competitivo di quelle già esistenti, l’infrastruttura banda larga rappresenta un asset strategico per lo sviluppo del tessuto industriale, economico e sociale: un vero e proprio driver che abilita l’innovazione. Un accesso alla rete veloce, efficiente e affidabile è considerato ormai da tempo un fattore di competitività per le imprese.

Il Carnia Industrial Park, grazie alla collaborazione con Retelit, potrà fruire di una rete sicura e tecnologicamente avanzata con una velocità che arriva al Giga. Il progetto infrastrutturale mira allo sviluppo dell’area carnica in ottica “smart” e intende dare un contributo significativo per migliorare il lavoro delle aziende insediate nel parco.

Gli ambiziosi progetti di Retelit

Retelit, copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazione, dall’infrastruttura al dato, dalle reti alle applicazioni. Possiede una rete in fibra ottica di proprietà che si estende in Italia da Bolzano a Bari con diramazioni in Europa, Africa e Asia, un network di Data Center, tra cui quello di Udine, altamente certificato, sicuro e sostenibile, e competenze nel campo degli applicativi, dei sistemi gestionali, del MES, della sicurezza e del Cloud.

Retelit ha di recente investito in progetti di crescita in Friuli Venezia Giulia, acquisendo asset e competenze specifiche sul territorio. Attraverso la partnership con Carnia Industrial Park, il Gruppo ha deciso di proseguire con i progetti di investimento in Carnia, che considera tra i territori più strategici del settore produttivo in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo economico, tecnologico e competitivo delle imprese anche attraverso un’infrastruttura tecnologicamente avanzata che contribuirà a rendere il Parco sempre più attrattivo e ideale per fare impresa e crescere sul mercato.

La collaborazione sul piano tecnico e tecnologico tra Retelit e hub digitali di questo tipo è un tratto distintivo della società, che identifica il Gruppo come partner di innovazione ideale per supportare i territori nello sviluppo di ambiziosi progetti di rinnovamento tecnologico e infrastrutturale, mettendo a fattor comune le proprie infrastrutture ed elevate expertise.