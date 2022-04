Diffusa soprattutto tra i 41 e i 55 anni e tra chi ha un lavoro a tempo indeterminato la rateizzazione dei pagamenti online è sempre più richiesta.

Soisy, azienda fintech che opera nel mondo dei servizi finanziari offrendo una piattaforma online che consente il finanziamento tra privati di acquisti online, ha condotto un’indagine sugli acquisti online a rate effettuati in Italia nel 2022. Sono stati analizzati 960 merchant attivi che hanno ottenuto almeno una vendita a rate nel 2021 tramite rateizzazione dei pagamenti online e più di 38.000 acquirenti online che, una o più volte nello scorso anno, hanno usufruito del pagamento dilazionato.

I risultati dell’indagine dimostra che, la rateizzazione dei pagamenti online da tre rate in su, non costituisce una scorciatoia finanziaria da Generazione Z, figlia di una dinamica di acquisto impulsiva, ma rappresenta una scelta consapevole, adottata da un target maturo e coscienzioso: sono consumatori tra i 25 e i 55 anni, con una presenza più significativa tra i 41 e i 55 anni, soprattutto dipendenti a tempo indeterminato.

Si predilige la rateizzazione dei pagamenti online nei settori Arredamento e Design, Elettrodomestici ed Elettronica e Sport, scegliendo con maggiore frequenza – nel 40% dei casi – una durata pari a 12 rate, corrispondente alla durata annuale. Gli altri piani più richiesti sono distribuiti su 10 o 7 rate.

I consumatori della Lombardia e del Lazio sono quelli che hanno fatto più richieste di finanziamento.

“Quasi l’83% della popolazione che ha chiesto e ottenuto almeno un pagamento rateale con Soisy nel 2021 vede una distribuzione di maggioranza tra i 25 e i 55 anni, con una moda tra i 41 e i 55. Siamo di fronte a un consumatore maturo e consapevole del significato di acquistare tramite rateizzazione”, spiega Federica Digiorgio, Marketing Manager di Soisy. “Abbiamo inoltre rilevato la presenza di una frangia numerosa (circa il 13,6% di acquirenti) anche oltre i 55 anni, con richieste fino ai 75, a dimostrazione della facilità del processo di richiesta. La domanda di rateizzazione dei pagamenti online si caratterizza principalmente per una durata annuale, pari a 12 rate: la possibilità di andare oltre un piano di massimo tre rate offerto da altri operatori consente, con il nostro modello, di finalizzare l’acquisto di beni a lungo termine. In Soisy, infatti, la Moda rappresenta soltanto il quinto settore di riferimento, preceduto da Arredamento e Design, Elettrodomestici ed Elettronica e attrezzature per lo Sport. Ci piace pensare di accompagnare i consumatori verso una maggiore consapevolezza finanziaria, nel corso di progetti di lunga durata”.

Il contratto a tempo indeterminato: un elemento chiave nell’accesso al credito, ma non la prerogativa

L’analisi delle professioni svolte da chi usufruisce della rateizzazione dei pagamenti online con Soisy, mostra una predominanza di acquirenti con stipendio fisso. Infatti, il 65% dei clienti che paga a rate con Soisy è costituito da dipendenti a tempo indeterminato, distribuiti tra settore privato e pubblico rispettivamente per un 50% e un 15% circa. Sebbene il contratto a tempo indeterminato rappresenti senza dubbio un facilitatore per l’accesso al credito, non ne costituisce la sola prerogativa. A dimostrazione di ciò, alle classi evidenziate seguono pensionati, liberi professionisti, imprenditori e dipendenti a tempo determinato. Ciascuna categoria rappresenta il 4% della clientela totale.