Bitcoin ha aperto il 2024 in modo forte, aggiungendo il 7% nei primi due giorni del uovo anno. Al momento della scrittura di questo articolo però, BTC è in forte calo (a quota 42,100 dollari), segno evidente delle vendite in corso. Nel frattempo, anche il token in prevendita Bitcoin Minetrix appena lanciato è in aumento dopo aver raccolto 7,2 milioni di dollari.

Bitcoin travolto dalle notizie sull’approvazione degli ETF spot

Mike Novogratz, CEO di Galaxy, richiedente dell’ETF spot su Bitcoin, ha appena pubblicato un tweet assai criptico. Il tweet è stato visto 110.000 volte dopo essere stato pubblicato. Come molti altri esperti, Ash Crypto ha risposto con la speculazione che ciò potrebbe significare che gli ETF Bitcoin saranno approvati.

Facendo riferimento al tweet del CEO, lo stesso ha chiesto: “L’ETF verrà approvato?” Questo tweet è stato visto più di 120.000 volte, dimostrando un notevole entusiasmo per le potenziali approvazioni degli ETF Spot.

Nel frattempo, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo e richiedente spot di ETF su Bitcoin, è ottimista sul fatto che la SEC approverà a breve gli ETF su Bitcoin. Un recente tweet di Radar ha annunciato che BlackRock approverà gli ETF spot su Bitcoin questa settimana.

Infine, con le scadenze per le richieste degli ETF Bitcoin fissate per il 10 gennaio 2024, la fiducia nelle approvazioni sta crescendo. Ciò significa che più partecipanti al mercato stanno comprando e vendendo Bitcoin in previsione di prezzi più alti a seguire.

In una recente intervista con Fox Business, Mathew McDermott, responsabile delle risorse digitali presso Goldman Sachs, ha dichiarato: “Se approvato, un ETF Spot su bitcoin a tutti gli effetti” amplierà e approfondirà la liquidità nel mercato.

Il dirigente ha poi spiegato che un ETF Spot su Bitcoin “apre l’universo delle pensioni, degli assicuratori, ecc”.

C’è molto ottimismo sul mercato per Bitcoin per il prossimo anno, afferma il CEO di Grayscale Tuttavia, mentre Bitcoin è pronto per guadagni significativi in seguito alle approvazioni degli ETF, molti analisti accorti stanno proteggendo le loro scommesse con nuovi progetti legati a Bitcoin.

Uno di questi è Bitcoin Minetrix, un progetto che mira a sconvolgere il settore del mining di Bitcoin una volta lanciato.

Bitcoin Minetrix ha raccolto oltre 7,2 milioni di dollari in prevendita

Bitcoin Minetrix è una nuova piattaforma su Ethereum che consente agli utenti di eseguire il cloud mining di BTC. Gli utenti mettono in stake $BTCMTX, i token della piattaforma, per crediti minerari Bitcoin, che possono bruciare in cambio di potere di cloud mining. Il processo è semplice da parte degli utenti: tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare è un portafoglio compatibile con Ethereum come MetaMask e BTCMTX.

Nella prevendita in corso di Bitcoin Minetrix sono stati raccolti oltre 7,2 milioni di dollari. Considerando il suo caso d’uso e le condizioni rialziste del mercato, gli analisti affermano che potrebbero esserci più vantaggi. In un video recente, No Bs Crypto ha affermato che Bitcoin Minetrix potrebbe estendere i guadagni.

L’analista ha spiegato come ci siano altre società che offrono il mining di Bitcoin, ma la tokenomics di Bitcoin Minetrix e l’uso del BTCMTX decentralizzato e trasparente potrebbero renderlo un’alternativa migliore. Un altro vantaggio di BTCMTX è la sua utilità poiché è necessario per lo staking.

Nel frattempo, i token saranno bloccati nel contratto di staking e i premi verranno pagati principalmente in crediti minerari, non in BTCMTX. Ciò significa che la sua offerta sarà limitata, creando condizioni favorevoli per il potenziale a lungo termine.

