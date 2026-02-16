In questo articolo, abbiamo selezionato i 5 migliori strumenti gratuiti per recuperare i tuoi file in modo sicuro ed efficace

La perdita di dati è un imprevisto che può capitare a chiunque: una cancellazione accidentale, una formattazione errata o un arresto anomalo del sistema possono mettere a rischio anni di foto, documenti di lavoro o file importanti. Fortunatamente, nel 2026 la tecnologia di recupero ha fatto passi da gigante.

1. EaseUS Data Recovery Wizard Free (Scelta Consigliata)

EaseUS Data Recovery Wizard si conferma anche nel 2026 come il leader indiscusso del settore. È la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza di scansione e semplicità d’uso. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è adatto anche agli utenti meno esperti.

Punti di forza: Percentuale di successo nel recupero estremamente elevata, supporta oltre 1.000 formati di file e permette di riparare foto e video danneggiati durante il processo di ripristino.

Compatibilità: Windows e macOS.

Limiti versione Free: Offre fino a 2 GB di recupero dati gratuiti, sufficienti per i documenti più importanti e foto urgenti.

Perché sceglierlo: È lo strumento più affidabile per recuperare dati da partizioni perse, attacchi virus o cestini svuotati.

2. Recuva

Sviluppato dai creatori di CCleaner, Recuva rimane una scelta solida per chi ha bisogno di un recupero rapido e senza limiti di peso dei file.

Punti di forza: Recupero dati illimitato nella versione gratuita e funzione di “Deep Scan” per i file più difficili da individuare.

Compatibilità: Windows.

Limiti: L’interfaccia è un po’ datata rispetto agli standard moderni e la percentuale di successo su file molto vecchi o frammentati è inferiore a EaseUS.

3. PhotoRec

Se non hai paura di utilizzare un’interfaccia a riga di comando (senza mouse), PhotoRec è uno degli strumenti più potenti al mondo, essendo totalmente open-source.

Punti di forza: Completamente gratuito e senza limiti. Eccelle nel recupero di file multimediali da schede SD e fotocamere.

Compatibilità: Windows, macOS e Linux.

Limiti: Molto difficile da usare per i principianti poiché manca di un’interfaccia grafica moderna.

4. Stellar Data Recovery Free

Stellar è un nome storico nel mondo del recupero dati, noto soprattutto per la sua precisione nel settore professionale.

Punti di forza: Molto efficace nel recupero da unità esterne e memorie flash. Include un’anteprima chiara dei file prima del recupero.

Compatibilità: Windows e macOS.

Limiti versione Free: Permette di recuperare fino a 1 GB di dati gratuitamente.

5. Windows File Recovery

Si tratta dello strumento ufficiale rilasciato da Microsoft. Non ha un’interfaccia grafica, ma essendo nativo, offre un’ottima integrazione con i file system Windows (NTFS, FAT, exFAT).

Punti di forza: Sicuro al 100% e privo di pubblicità o costi nascosti.

Compatibilità: Solo Windows 10 e 11.

Limiti: Richiede l’uso di comandi testuali, il che lo rende poco immediato per l’utente medio.

Conclusione: Quale scegliere?

Se hai bisogno di un risultato garantito con il minimo sforzo, EaseUS Data Recovery Wizard Free è senza dubbio la scelta migliore del 2026. La sua capacità di guidare l’utente passo dopo passo e la qualità dei file recuperati lo pongono un gradino sopra la concorrenza. Se invece sei un utente esperto e non ti preoccupa l’assenza di un’interfaccia grafica, strumenti come PhotoRec offrono una libertà totale.