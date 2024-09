Bonus poker, tutto ciò che occorre sapere sulle promozioni dei vari casino online. Andiamo a conoscere nel dettaglio il modo per riuscire a individuare i migliori proposti sul web.

I bonus poker, siano essi bonus poker senza deposito o meno, sono molto ricercati da chi ama questo amatissimo gioco di carte. Gradimento del resto comprensibile, poiché un bonus benvenuto poker può rendere più facile testare un nuovo casinò o un sito dedicato a questo gioco.

Per riuscire a individuare i migliori bonus poker, però, occorre procedere con cautela conoscendone a fondo i dettagli. Esistono infatti molte promozioni poker, che occorre conoscere bene prima della scelta definitiva. Bonus poker senza deposito, con versamento iniziale e molto altro, la scelta è molto varia. In quest’analisi cercheremo di spiegare come procedere per sfruttare i poker online bonus.

I casino online con i migliori bonus poker del 2024

Vediamo subito una lista dei migliori siti di casino online con bonus poker senza deposito. Questa lista comprende anche i migliori casino con deposito minimo 1 euro.

CoinPoker – Poker room italiana in grande ascesa, propone un bonus poker del 150% fino a 2mila euro. TG Casino – Uno dei più noti crypto casino, accoglie i nuovi utenti con un bonus benvenuto poker del 200% sul primo deposito, più 50 free spins e una bet da 5 euro. Lucky Block – La piattaforma accoglie i nuovi utenti con un bonus poker del 200% fino a 25mila euro, più 50 giri gratuiti. Mega Dice – Altro crypto casino in grande spolvero, propone un bonus poker del 200% fino a un BTC, oltre a 50 free spins. WSM Casino – La piattaforma di WallStreet Memes riserva una promo poker del 200% fino a 25mila euro ai nuovi clienti. BCGame – Il sito propone a sua volta un bonus poker fino a 20mila euro come benvenuto. BetPanda – Anche in questo caso la promo poker è d’eccezione: 100% fino a un BTC.

Cosa sono i Bonus Poker?

Per bonus poker si intendono le promozioni che le varie piattaforme riservano ai nuovi arrivati. Si tratta in pratica di un benvenuto riservato ad una particolare categoria di giocatori, ovvero gli amanti di questa specialità. Una categoria molto numerosa anche in Italia, ove le varianti come il Texas Hold’em hanno sfondato da tempo.

Naturalmente, prima di optare per una promo poker, ad esempio un bonus benvenuto senza deposito, occorre chiedersi quali siano i fattori da privilegiare. Non tutti i poker online bonus sono infatti uguali. E neanche i giocatori hanno le stesse esigenze. Prima di scegliere tra le promozioni poker online, occorre quindi conoscere bene i poker online bonus.

Il valore in soldi veri dei bonus poker

Le promozioni poker online sono estremamente significative. Come abbiamo già visto, i bonus benvenuto poker possono arrivare a decine di migliaia di euro. Naturalmente, si tratta di classici specchietti per le allodole. Per arrivarci, occorre infatti che i nuovi clienti facciano depositi molto consistenti. Considerato il favore di molti di loro per i bonus poker senza deposito, si tratta spesso di un’ipotesi scolastica.

La durata dei Bonus poker

Altro fattore da tenere in conto, prima di scegliere i poker online bonus, è la loro durata. Se è troppo limitata, infatti, il rischio è di non riuscire ad espletare i requisiti per tempo, perdendone il diritto. Prima di optare per le promozioni poker, quindi, il nostro consiglio è di prendere visione di termini e condizioni. In tal modo è possibile capire la qualità di una promo poker.

Il Requisito minimo di puntata dei bonus poker

Come già ricordato, i bonus poker, senza deposito o con versamento iniziale, prevedono requisiti da rispettare. A partire da quello minimo del numero di giocate da fare per trasformare le promozioni poker da fun a real bonus. Anche in questo caso, quindi occorre visionare termini e condizioni. Non facendolo si rischia di utilizzare a caso il bonus poker e renderlo di conseguenza del tutto inutilizzabile.

Il Rake nei bonus poker

Altro fattore da tenere in considerazione, nella scelta di un bonus benvenuto senza deposito o meno, è il rake. Come tale si intende la quota prelevata dal poker casinò per l’organizzazione di eventi, a partire dai tornei. Se è troppo elevata, conviene senz’altro ampliare la ricerca e rivolgersi ad altra piattaforma. Un assunto che troppi giocatori alla ricerca di bonus benvenuto poker si dimenticano di ricordare.

Bonus poker e metodi di pagamento per sbloccarli

I bonus poker devono essere valutati con molta attenzione nella scelta del sito con cui giocare. Ma prima ancora di valutare i bonus poker, senza deposito o con versamento iniziale, si dovrebbe guardare ai metodi di pagamento offerti. Averne molti, in particolare quelli più popolari, può aiutare non poco nelle attività di gioco. Tra quelli che non dovrebbero mai mancare, nei siti che propongono poker online, ci sono i seguenti:

Le carte di credito , in particolare quelle dei circuiti Visa e Mastercard, accettate da un gran numero di esercizi commerciali in ogni parte del mondo.

, in particolare quelle dei circuiti Visa e Mastercard, accettate da un gran numero di esercizi commerciali in ogni parte del mondo. Il bonifico bancario , metodo preferito da chi cerca i migliori bonus poker, ma non ama particolarmente le tecnologie di ultima generazione.

, metodo preferito da chi cerca i migliori bonus poker, ma non ama particolarmente le tecnologie di ultima generazione. I Portafogli elettronici (e-wallet) , a partire da PayPal, il più popolare in assoluto, Skrill e Neteller. Facili e intuitivi, sono sempre più diffusi, anche nei siti di poker online .

, a partire da PayPal, il più popolare in assoluto, Skrill e Neteller. Facili e intuitivi, sono sempre più diffusi, anche nei . Le criptovalute , a partire ovviamente da Bitcoin. Per chi cerca i poker online bonus possono agevolare molto le attività di gioco e la giusta privacy.

, a partire ovviamente da Bitcoin. Per chi cerca i poker online bonus possono agevolare molto le attività di gioco e la giusta privacy. I token proprietari, ovvero le criptovalute di servizio sui siti che offrono promozioni poker. Possono conferire ulteriori vantaggi ai loro possessori.

Bonus poker: i 3 casino con le migliori promozioni

A questo punto, diventa praticamente la domanda su quali siano i migliori bonus poker. Una domanda resa necessaria dal fatto che sono effettivamente moltissime le promo poker offerte dalle varie piattaforme.

Una domanda cui si può rispondere con una certa facilità e sicurezza: quelli offerti dai crypto casino. A sancirne la superiorità in tema di poker online bonus è il fatto di render possibili i pagamenti in criptovaluta. Non solo tramite Bitcoin e Altcoin, ma anche coi token proprietari. Una modalità che nei siti che propongono poker online bonus introduce ulteriori vantaggi. Ovvero la possibilità di bypassare le fastidiose verifiche KYC necessarie nelle piattaforme targate ADM/AAMS.

1. CoinPoker – La poker room italiana con i migliori bonus poker del 2024

La prima piattaforma che andiamo a consigliare a chi cerca promozioni poker, è CoinPoker. Il sito – che è anche la migliore poker room italiana – vanta una particolarità di non poco conto: è esclusivamente dedicata a questa specialità.

Chi si iscrive, quindi, non trova altri giochi da tavolo, slot machine o scommesse sportive. Solo ed esclusivamente poker in ogni variante possibile e immaginabile. Un vero e proprio santuario dedicato a questo gioco, che fa di tutto per esaltarlo. Con tanto di poker online bonus all’altezza della situazione.

Nome poker casino CoinPoker Licenza Curacao eGaming Casinò online, Casino Live Si/Si Sport Betting No Bonus di benvenuto poker 100% su 3 x 100/300/700 Tether Altri bonus Giri cosmici, CoinPoker Rakeback, Bounty, Lucky 33 Criptovalute Si

Coloro che si iscrivono, infatti, sono accolti da una serie di promozioni poker di grande rilievo. A partire da quella principale, sotto forma di tre bonus del 100%, sui tre depositi da 100, 300 e 700 Tether. Cui se ne aggiungono altri non meno rilevanti.

Tra i tanti vantaggi, oltre alle promo poker c’è anche quello reso possibile dai pagamenti in criptovaluta. Chi si iscrive non deve infatti sottoporsi a verifiche sull’identità. Può quindi aprire il conto di gioco, riscuotere i poker online bonus e iniziare a giocare. Per farlo basta infatti collegare il proprio wallet alla piattaforma. Non stupisce, di conseguenza, il grande favore di cui il sito gode presso gli appassionati. In particolare quelli alla ricerca dei migliori bonus poker.

2. TG Casino

Il secondo nome nella nostra lista delle piattaforme con le migliori promozioni poker è TG Casino, altro sito in grande ascesa. La piattaforma – tra i migliori siti di poker non AAMS – ha fatto molto parlare di sé gli appassionati di finanza decentralizzata.

Propone infatti un suo token proprietario, TGC, che ha da poco terminato la sua fase di prevendita. Può quindi essere usato per giocare, riscuotere poker online bonus e fare staking. Garantendo di conseguenza un largo ventaglio di vantaggi ai suoi possessori, che sono sempre di più.

Nome poker casino TG Casino Licenza Curacao eGaming Casinò online, Casino Live Si/Si Sport Betting Si Bonus di benvenuto poker Bonus 200% sul primo deposito + 50 giri gratis e una bet di 5 euro Altri bonus Football Season Tournament, Airdrop, Loyalty Rewards Criptovalute Si

Chi cerca bonus benvenuto senza deposito o con versamento iniziale di rilievo, può dirsi giunto nel posto giusto. In questo caso, infatti, la piattaforma accorda ai nuovi arrivati un bonus poker del 200% sul primo deposito. Al quale aggiungere 50 free spins e una scommessa sportiva pari a 5 euro. Siamo quindi nel campo delle promo poker da valutare con molta attenzione. Anche perché si accompagna a palinsesti di ottimo livello, cui concorrono alcuni dei migliori provider mondiali.

Chi intende fruirne può farlo con grande facilità, grazie ad una procedura d’iscrizione semplificata al massimo. Basta fornire alcuni dati e collegare il proprio wallet al portale, per iniziare l’avventura. Il tutto senza fastidiose verifiche KYC e con la possibilità di preservare la propria privacy.

3. Lucky Block

Infine, per chi vuole fruire di bonus benvenuto poker adeguati, un altro nome impossibile da ignorare è quello di Lucky Block. La piattaforma ha fatto molto parlare di sé, di recente.

Ha infatti dato vita ad una prevendita del suo token proprietario, LBLOCK, salutata da grande successo. Un risultato del resto preventivato, alla luce del livello già conseguito e l’afflusso di clienti. Un afflusso che è stato agevolato da un clamoroso bonus poker, che arriva al 200% fino a 25mila euro. Al quale si vanno ad aggiungere 50 free spins.

Nome poker casino Lucky Block Licenza Curacao eGaming Casinò online, Casino Live Si/Si Sport Betting Si Bonus di benvenuto poker Bonus del 200% fino a 25mila euro + 50 giri gratuiti Altri bonus Missioni di ricarica infrasettimanali, Drop & Wins, Kalamba Crash Drop, Scommesse rapide Criptovalute Si

Si tratta quindi di una delle promozioni poker più significative in assoluto. Che si aggiunge alle altre frecce all’arco della piattaforma, iniziando da palinsesti molto variegati e profondi. Basta in effetti girare sul sito per notare la presenza di un gran numero di giochi e scommesse sportive. Cui gli utenti possono accedere pagando in valuta virtuale.

Anche in questo caso, perciò, nessuna verifica KYC. Si compila un questionario, si collega il proprio portafogli elettronico e si riscuote il poker online bonus. Da questo momento è possibile giocare senza dover pensare a null’altro che portare a casa la sospirata vincita. Una strada scelta da un numero sempre maggiore di appassionati di poker e altre specialità.

Bonus poker: Vantaggi e Svantaggi

I bonus poker, senza deposito o con versamento iniziale, non hanno soltanto vantaggi da offrire a chi li cerca, ma anche qualche svantaggio. Proprio per questo motivo devono essere soppesati con estrema attenzione. Non farlo potrebbe aprire la strada ad una scelta non aderente alle speranze iniziali.

Pro

Sono praticamente gratis.

Possono essere usati per testare i giochi.

Riuscire a riscuoterli è una sfida interessante.

Contro:

Devono essere trasformati da fun bonus a promozioni poker reali con soldi veri

I requisiti per la riscossione possono essere troppo difficili da raggiungere..

Bonus poker: Come ottenerlo subito

I bonus poker senza deposito, o meno, prevedono naturalmente una procedura ben precisa, per poter essere riscossi.

Non seguire la procedura indicata dalle varie piattaforme per le promo poker non è mai consigliabile. Il percorso delineato dagli operatori è molto dettagliato. A renderlo tale è proprio la speranza che gli interessati non lo seguano, invalidandola.

Passo 1 Iscrizione alla piattaforma di cui si desidera avere il bonus benvenuto poker. Solitamente si tratta di compilare un questionario, con i dati richiesti.

Iscrizione alla piattaforma di cui si desidera avere il bonus benvenuto poker. Solitamente si tratta di compilare un questionario, con i dati richiesti. Passo 2 Verifica dell’identità, in base alla procedura Know Your Customer. Non tutti i bonus poker senza deposito o con versamento richiedono comunque tale passaggio.

Verifica dell’identità, in base alla procedura Know Your Customer. Non tutti i bonus poker senza deposito o con versamento richiedono comunque tale passaggio. Passo 3 Deposito di quanto richiesto dalla piattaforma, a meno che non si tratti di un bonus benvenuto senza deposito.

Deposito di quanto richiesto dalla piattaforma, a meno che non si tratti di un bonus benvenuto senza deposito. Passo 4 Scelta del poker online bonus reputato ideale per le proprie esigenze in modo da poterlo sbloccare, dopo consultazione di termini e condizioni.

Scelta del poker online bonus reputato ideale per le proprie esigenze in modo da poterlo sbloccare, dopo consultazione di termini e condizioni. Passo 5 Trasformazione del fun bonus in real bonus. Per farlo devono essere rispettati i requisiti del bonus poker senza deposito o meno, senza eccezioni.

Elenco dei migliori poker bonus

I poker online bonus sono molti. Si va dai bonus poker senza deposito a quelli che invece prevedono un versamento iniziale. Passando per le promozioni periodiche e i bonus per i tornei. Occorre quindi conoscere nel dettaglio la materia, per fare la scelta migliore.

Naturalmente molti cercano bonus benvenuto senza deposito, che però non sono molti. Altre promozioni, comunque, possono rivelarsi non meno promettenti per chi sappia muoversi al meglio. La cosa realmente importante, però, è sapere che i bonus poker, senza deposito o meno, prevedono termini e condizioni. Requisiti da conoscere e rispettare, se si intende realmente fruirne per la propria attività di gioco.

Bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono quelli riservati ai nuovi clienti. Le piattaforme usano queste promozioni poker alla stregua di una vetrina. Possono quindi essere molto allettanti ad un primo impatto. Occorre però rispettare una serie di requisiti per poter effettivamente sfruttare. Ovvero i termini e le condizioni che ogni piattaforma provvede a indicare.

Bonus senza deposito

Tra le promozioni poker più gradite, ci sono quelle che non prevedono versamenti iniziali. Stiamo parlando dei bonus benvenuto senza deposito, elargiti però da pochi operatori. Il motivo è abbastanza comprensibile: i siti preferiscono vincolare immediatamente la nuova clientela. Per farlo accettano anche depositi minimi, preferendoli ai bonus poker senza deposito.

Bonus periodici

Anche le promozioni periodiche fanno parte dei poker online bonus. In questo caso siamo di fronte a proposte tese a fidelizzare la clientela. Più di un giocatore, infatti, è costantemente alla ricerca di servizi migliori. Per evitare che decida di migrare ad altra piattaforma si può pensare di premiarlo magari in occasione del compleanno o in altre ricorrenze.

Bonus per tornei di poker

Le promozioni poker includono anche i tornei che sono periodicamente organizzati dai vari siti. Per cercare di incentivare la partecipazione agli stessi, molti operatori prevedono bonus per queste particolari occasioni. Una sorta di incentivo per spingere i giocatori che temono magari di non essere pronti ad un confronto impegnativo.

Codici poker bonus

Anche i codici possono rientrare tra le promozioni poker previste dagli operatori. Possono essere forniti dalla piattaforma all’atto dell’iscrizione, sotto forma di stringa di numeri e lettere, anche se in alcuni casi vengono concessi in automatico. Forse meno conosciuti di altri bonus, possono comunque rivelarsi preziosi, soprattutto nella prima fase.

Bonus fedeltà

Altra forma di poker online bonus è poi rappresentata da quelli fedeltà. Una formula che è praticamente impossibile non trovare nei casino digitali. Il concetto alla loro base è molto semplice: più un utente gioca e maggiori vantaggi ottiene. Non solo sotto forma di denaro, ma anche in altro modo, deciso dall’operatore.

Tipi di tornei nei siti di poker

Abbiamo già ricordato come le promozioni poker riguardino anche i tornei. Ovvero gli eventi speciali organizzati dalle piattaforme, che possono essere di vario tipo. Andiamo a vedere quali sono le competizioni più popolari.

Torneo Spin and Go – Gli Spin and Go sono tornei che iniziano quando un tavolo vede la partecipazione di tre giocatori. I competitori si affrontano seguendo le modalità Hyper Turbo, con un montepremi incentrato sulla distribuzione randomica.

Gli Spin and Go sono tornei che iniziano quando un tavolo vede la partecipazione di tre giocatori. I competitori si affrontano seguendo le modalità Hyper Turbo, con un montepremi incentrato sulla distribuzione randomica. Torneo Sit and Go – I tornei Sit and Go si giocano su un unico tavolo e non sono previste entrate quando sono già iniziati. Si dividono a loro volta in short handed, con 5 o 6 giocatori, e full ring, cui ne partecipano 9 o 10.

I tornei Sit and Go si giocano su un unico tavolo e non sono previste entrate quando sono già iniziati. Si dividono a loro volta in short handed, con 5 o 6 giocatori, e full ring, cui ne partecipano 9 o 10. Freeroll – Si tratta di una delle più popolari promozioni poker. La partecipazione è infatti del tutto gratuita, anche se occorre consultare le condizioni poste. Chi vince si vede accreditare il bonus sul conto e può giocare in tornei con soldi reali.

Si tratta di una delle più popolari promozioni poker. La partecipazione è infatti del tutto gratuita, anche se occorre consultare le condizioni poste. Chi vince si vede accreditare il bonus sul conto e può giocare in tornei con soldi reali. Cash – Tra le promozioni poker in voga, rientrano anche questi tornei in cui le chip sul tavolo rappresentano un valore reale, in soldi. Ci si siede ad un tavolo vuoto attendendo sfidanti, o ci si aggiunge a quelli dove già sono presenti.

Conclusioni

I poker online bonus rappresentano un fattore importante nella scelta del sito con cui giocare. Molti giocatori, infatti, usano le promozioni, ad esempio i bonus poker senza deposito, per iniziare al meglio la propria avventura. Gli operatori lo sanno bene e predispongono un ricco ventaglio di poker online bonus.

Proprio la varietà della proposta, però, obbliga i giocatori a muoversi con circospezione. Anche perché le promozioni poker, non di rado sono allettanti solo all’apparenza. Gli stessi bonus benvenuto senza deposito, prevedono termini e condizioni molto stringenti. Tali da renderne difficile l’effettiva fruizione. Un dato da tenere nel debito conto.

Bonus poker (FAQ)

Conviene utilizzare i bonus per il poker ?

Sicuramente conviene utilizzare i poker online bonus. Grazie ad essi, l’impatto con la piattaforma può rivelarsi più morbido, limitando eventuali perdite.

Cos’è il wagering dei poker bonus?

Per wagering si intende il volume di gioco che occorre sostenere per poter effettivamente riscuotere un bonus benvenuto, senza deposito o con versamento iniziale.

Quali aspetti guardare quando si sceglie un bonus poker?

Nella scelta dei poker online bonus occorre guardare non solo la loro consistenza, ma anche i termini e le condizioni, a partire proprio dal wagering.

I bonus poker hanno una scadenza?

Sì, ogni poker online bonus ha una scadenza temporale. Se non lo si sblocca entro un determinato lasso di tempo si perde il diritto a poterne fruire.

Dove trovo le caratteristiche dei poker bonus?

Per capire le caratteristiche dei vari poker bonus, occorre visionare con attenzione la pagina che ogni sito dedica alle proprie promozioni poker.

Posso utilizzare più bonus poker allo stesso tempo?

Sì, è possibile farlo, anche se possono esserci alcune limitazioni da guardare con attenzione, prima di sfruttare le promozioni poker.

