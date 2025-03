Arox, nuova start-up italiana dei semiconduttori, lancia ufficialmente AX-E0, un chip ultra low power progettato per ridurre fino a 10 volte i consumi nell’IoT

In occasione dell’evento “The Shape of Logic”, tenutosi giovedì 13 marzo presso Spazio Gessi Milano, la startup Arox ha presentato ufficialmente AX-E0, il chip che punta a rivoluzionare il mondo dell’Internet of Things. L’appuntamento ha rappresentato un momento chiave per l’azienda, che ha svelato la sua tecnologia innovativa davanti a numerosi stakeholder, con la partecipazione di esperti di livello internazionale.

Arox in pillole

Fondata nel 2022 dopo un percorso di incubazione al Politecnico di Milano, Arox è una start-up nata con l’obiettivo di innovare il mercato dell’IoT, sia nello sviluppo hardware che nel design software.

Alla guida del team c’è Davide Toschi, giovane talento ingegneristico under 30 che ha scelto di intraprendere questa sfida dopo aver rifiutato offerte da parte di grandi player del settore dei semiconduttori.

A credere fortemente in Arox è stato anche GB Invest – gruppo italiano già attivo nei settori come nautica di lusso, real estate e hotellerie – che ha deciso di supportare il progetto condividendone la visione e il potenziale di crescita.

La missione di Arox

La missione di Arox è chiara: ridefinire il concetto di Ultra Low Power, sviluppando soluzioni avanzate System-on-Chip (SoC) e ASIC per fissare un nuovo standard di efficienza energetica nel settore.

AX-E0: il System-on-Chip Ultra Low Power di Arox

AX-E0 è il frutto di un lungo processo di ricerca e sviluppo condotto da Arox per realizzare un System-on-Chip (SoC) a bassissimo consumo energetico.

Grazie alla CPU personalizzata basata su una Architettura Leonardo, il chip riduce il consumo di energia fino a 10 volte rispetto ai processori della stessa categoria, senza comprometterne tuttavia le prestazioni.

rispetto ai processori della stessa categoria, senza comprometterne tuttavia le prestazioni. Con una frequenza massima di 32 MHz , AX-E0 supporta diverse interfacce di comunicazione come UART, SPI e I2C , assicurando ampia compatibilità con vari dispositivi.

, AX-E0 supporta diverse interfacce di comunicazione come , assicurando ampia compatibilità con vari dispositivi. Una delle sue caratteristiche distintive è la tecnologia di energy harvesting , che gli permette di alimentarsi esclusivamente ricavando energia dall’ambiente. Sfruttando i vantaggi dell’energy harvesting, AX-E0 si configura pertanto come chip “ self-powered” , eliminando la necessità di batterie nei dispositivi che lo integrano e contribuendo così a ridurre sia i costi di manutenzione che l’impatto ambientale.

, che gli permette di alimentarsi esclusivamente ricavando energia dall’ambiente. Sfruttando i vantaggi dell’energy harvesting, AX-E0 si configura pertanto come chip “ , eliminando la necessità di batterie nei dispositivi che lo integrano e contribuendo così a ridurre sia i costi di manutenzione che l’impatto ambientale. L’architettura compatta di cui si avvale AX-E0 integra un numero ridotto di porte logiche, minimizzando l’area occupata e la dissipazione di potenza statica. Questa ottimizzazione lo rende particolarmente adatto per applicazioni IoT con vincoli energetici stringenti, dove efficienza e autonomia sono fattori determinanti.

Le applicazioni del chip di Arox

Oltre al design innovativo, l’altro valore aggiunto di AX-E0 è la sua versatilità: il chip di Arox è progettato per integrarsi in un’ampia gamma di applicazioni a basso consumo.

Tra i principali ambiti di utilizzo rientrano le IoT Utility, dove può contribuire a rendere più efficienti le reti intelligenti per la gestione dell’energia. Nel contesto delle Smart Cities, è invece pensato per abilitare le infrastrutture urbane avanzate, specialmente nei sistemi di monitoraggio che raccolgono e analizzano dati tramite sensori per la manutenzione predittiva, ottimizzando la gestione in caso di malfunzionamenti.

Nel settore del Wellbeing, AX-E0 è inoltre compatibile con dispositivi indossabili come fitness tracker e smart clothing. Il chip si presta anche a soluzioni per attrezzature per fitness e palestre, oltre che per il settore della domotica, dell’home appliance e degli smart building, ovvero in tutte quelle applicazioni che coinvolgono interazioni tra piccoli dispositivi low power a basso peso.

Il futuro di Arox

Arox guarda al futuro con un piano di espansione dell’attuale offerta di soluzioni tecnologiche basate sui chip. Il focus di ogni prodotto continuerà ad essere garantire il miglior compromesso tra risparmio energetico e prestazioni.

“La nostra missione è ridefinire gli standard di efficienza nell’IoT, massimizzando il rapporto tra prestazioni e consumo energetico. Fino ad ora ci siamo riusciti ottenendo un riduzione di dieci volte in termini di risparmio rispetto alla concorrenza“, afferma Davide Toschi, CEO di Arox.

“AX-E0 vuole rappresentare un punto di svolta: un ASIC con un linguaggio di programmazione innovativo, general purpose, ma sviluppato per assicurare prestazioni di alto livello in applicazioni specifiche. A fare la differenza è il nostro approccio al design: è la chiave che consente ad AX-E0 di ottenere performance elevate con un consumo estremamente ridotto”.

L’obiettivo di Arox è quello di conquistare nuovi ambiti applicativi, tra cui il settore aerospaziale e medicale, rafforzando al contempo la propria presenza nell’IoT.

“A medio-lungo termine, Arox si propone di consolidare l’Italia come un punto di riferimento nel settore dei semiconduttori, affiancandosi alle eccellenze tradizionali del Made in Italy. Si tratta senza dubbio di un obiettivo ambizioso, ma che ci vedrebbe protagonisti della trasformazione del panorama tecnologico nazionale. Continua Toschi. “Vogliamo inoltre che Arox diventi un polo di attrazione per i migliori talenti ingegneristici italiani provenienti non solo dal Politecnico, ma da tutte le principali realtà accademiche del paese”.

Con AX-E0, Arox si prepara a conquistare il mercato dell’IoT, proponendo soluzioni all’avanguardia basate su un design innovativo per ecosistemi che richiedono operazioni sempre più affidabili con un rapporto performance/watt ottimale.