Le startup più innovative nel settore del design per la prima volta nella storia del Salone hanno un padiglione a loro interamente dedicato curato da Designtech.

L’edizione 2023 del Salone del Mobile sta facendo la storia. Per la prima volta la manifestazione si apre al mondo delle startup, con un’area interamente gestita da Designtech, la piattaforma di innovazione sul design, che ha selezionato le migliori startup italiane e internazionali nell’ambito dell’arredamento e delle verticali tecnologiche che avranno impatto sul futuro del living quali biotech, IoT, AI, Blockchain oltre a stampa 3D, realtà aumentata.

Le startup che Designtech ha portato alla manifestazione

Da Krill Design, realtà italiana specializzata nello sviluppo di nuovi prodotti di design all’interno di un processo circolare e sostenibile al 100% a SuperIo, startup giapponese specializzata nella virtualizzazione di showroom per avvicinare nel cloud clienti e brand, passando per la sfida sia ingegneristica che artigianale di Kindof che riutilizza il tondino d’acciaio nervato per creare una linea di elementi d’arredo creativi. Nell’ambito della proposta di smart furniture, Hi-Interiors, la prima realtà in cui Designtech ha investito, espone al Salone la collezione luxury smart bed. Poi tutto il mondo dell’innovazione digitale, comprese le soluzioni di tutela dei brand e dei processi produttivi, come quelle di MyLime, piattaforma di blockchain flessibile e modulare che opera con un sistema di verifica dell’intera supply chain.

Al servizio della progettazione d’interni, ma anche dell’utente finale, la avveniristica piattaforma digitale di Replica che consente di avere un’idea perfettamente fedele e precisa di ciò che si andrà a realizzare.

“Replica è un’azienda che sta sviluppando una tecnologia derivata da un motore grafico che si usa solitamente per il gaming”, racconta Francesco Dosi. “È un programma che si usa in real time, quindi si avrà una sorta di prodotto finito, con tanto di luci, rifiniture, materiali. I tempi vengono dimezzati, andando incontro all’esigenza dei clienti di avere un”idea non solo complessiva, ma assolutamente fedele”.

È ora di dare spazio alle nuove realtà. Innovazione deve andare di passo con sostenibilità e circolarità

Il 2022 si è chiuso con quasi 15.000 startup registrate e con investimenti vicini ai 2,5 miliardi, in crescita del 68% rispetto all’anno precedente, segno inequivocabile che idee e processi innovativi stanno caratterizzando tutta l’economia e l’impresa. Sono ormai maturi i tempi per accelerare la crescita delle startup anche nel settore del design.

“Le startup sono una grandissima risorsa, per le aziende e per l’ecosistema. Ci sono delle soluzioni a mercato che le aziende neanche immaginano siano già disponibili”, afferma Alessandro De Cillis, co-founder di Designtech. “Vorremmo vivere meglio, ma facendo i conti con la tecnologia che ormai fa parte del nostro quotidiano. Solo 10/15 anni fa non avremmo mai pensato di poter dipendere da una soluzione come quelle che vediamo applicate, ma oggi tutto passa da qua, quindi è assolutamente necessario poter trovare delle soluzioni innovative che ci consentono di vivere meglio anche la stessa tecnologia. Quello a cui siamo stati abituati fino ad oggi deve cambiare e chi meglio delle nuove generazioni può essere in grado di immaginare il loro stesso futuro, migliore di quello che noi abbiamo promesso di costruire.? Quindi ecco il ruolo fondamentale dell’innovazione tecnologica attraverso le startup, attraverso le nuove generazioni che vogliono produrre e creare ed essere protagoniste del mondo in cui vogliono vivere. Sono loro che dobbiamo ascoltare e sostenere. Ma l’innovazione”, continua Alessandro De Cillis, “deve andare di pari passo con la sostenibilità e la circolarità: il che vuole dire anche che nulla deve essere buttato, che tutto deve avere un suo riutilizzo. Superata la fase della speculazione, in cui abbiamo vissuto di prodotti usa e getta, oggi non dobbiamo più pensare a gettare ma a riutilizzare”.

L’area Designtech è al pad. 18, Stand E16, E18, D15, D17

Lo spazio espositivo di Designtech al Salone del Mobile, disegnato dallo Studio Volpi, ospita al proprio interno anche un’area eventi con palco olografico, prodotto dal partner tecnico Naumachia, che offrirà un ampio panel di interventi di esperti, presentazioni delle startup, incontri e dibattiti su temi legati al design, alla sostenibilità, al digitale, alla rigenerazione urbana, alle smart city e alla smart mobility, realizzati in collaborazione con il team innovation di PwC Italia.

L’area Designtech presso il Salone del Mobile che si svolge dal 18 al 23 aprile 2023 si trova all’interno del padiglione 18 (Stand E16, E18, D15, D17) presso Rho Fieramilano.