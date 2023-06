Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna sono le regioni che registrano maggiori investimenti di lending crowdfunding. Sostenibilità l’ambito trainante.

Il lending crowdfunding è una forma di finanziamento collettivo che consente di prestare denaro a piccole e medie imprese, in cambio di un tasso di interesse, oltre all’ovvio rimborso dei capitali. Ebbene, secondo i dati forniti da Opstart, fintech hub del crowdfunding, relativi al portale di proprietà Crowdlender, questa tipologia di crowdfunding sta vivendo una crescita particolare, con un +273% anno su anno, rispetto ai primi mesi del 2022.

Città e regioni più attratte dal lending crowdfunding

L’incremento del lending crowdfunding fa seguito a quello dei semestri precedenti, che si era attestato a +30%. Come anticipato, tra le regioni che credono di più in questa forma di investimento troviamo la Lombardia, con il 35,24% degli investitori, il Piemonte (25%), l’Emilia-Romagna (7%) e il Veneto (5%).

Entrando nei particolari, il numero di investitori dei primi 5 mesi del 2023 ha già superato del 68% quello di tutto il 2022 e, fra le province che maggiormente sostengono il lending crowdfunding, ci sono Milano, Bergamo e Monza-Brianza, ma anche Torino, Bologna e Treviso.

Il 63,24% delle operazioni di lending crowdfunding analizzate appartiene all’ambito sostenibilità e green, con un 47% relativo agli efficientamenti energetici di grandi edifici, attraverso il bonus 110%. Al secondo posto, con il 19% delle operazioni, si posiziona il puro settore immobiliare, non collegato al bonus 110%. Il settore real estate, in tutte le sue sfaccettature, incide quindi per un 66% circa, spesso sovrapponendosi al mondo della sostenibilità.

Dichiarazioni

“Il 100% delle società che, ad oggi, abbiamo finanziato tramite la nostra piattaforma, hanno pagato interessi e capitale puntualmente. Ciò dimostra la solidità dei nostri criteri di selezione, nel momento in cui decidiamo di promuovere un’azienda partner”, afferma Giovanpaolo Arioldi, CEO di Opstart.

“I progetti proposti sul portale sono spesso legati al mondo della sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, e questo è stato, di certo, un elemento di successo per la raccolta. Con le campagne, rispondiamo infatti alla crescente domanda di investimenti che promuovono un impatto positivo sulla società”, conclude Anna Raschi, General Manager di Opstart.