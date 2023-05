Grazie a questa partnership le aziende attive nella piattaforma Finnovating potranno richiedere soluzioni di pagamento a Minsait Payments.

Ancora innovazione in ambito fiintech grazie ad una collaborazione di grande valore. Minsait Payments e Finnovating, la piattaforma globale di collaborazione Fintech – che mette in contatto aziende tecnologiche di tutto il mondo con aziende e investitori per promuovere l’innovazione – hanno stretto una partnership per aiutare le fintech presenti sulla piattaforma a trasformare l’elaborazione dei pagamenti per i loro clienti.

Grazie a questa nuova alleanza, Minsait Payments diventa il partner di riferimento di Finnovating per il suo ecosistema di pagamenti ed entra nella piattaforma globale del settore Fintech per connettersi con start-up, scale-up (aziende nate come startup e che stanno già generando ricchezza e occupazione), aziende e investitori. Attraverso Finnovating, la società di pagamenti entrerà in contatto con oltre 60.000 aziende in crescita, 20.000 società e 9.000 investitori, con una presenza in 125 paesi.

Minsait Payments fornirà alle fintech soluzioni che coprono l’intero percorso necessario (con un approccio end-to-end) per l’elaborazione dei pagamenti: gestione delle carte e degli esercenti, pagamenti e passaggio al digitale, rilevamento delle frodi, onboarding, sviluppo dei canali digitali e fidelizzazione.

“Minsait Payments offre ai potenziali clienti la comprovata esperienza nel garantire la capacità di progettare un servizio di elaborazione dei pagamenti personalizzato e scalabile, con una copertura regionale e un time-to-market ridotto“, spiega Rafael Carrascoso, Global Business Development Director di Minsait Payments.

“Questa alleanza ci permette di continuare a migliorare la user experience di tutte le fintech che fanno parte della nostra community, mettendo a loro disposizione diverse soluzioni di elaborazione dei pagamenti che coprono l’end-to-end delle loro operazioni, e potendo offrire un servizio personalizzato a ciascuna di esse“, afferma Rodrigo García de la Cruz, CEO di Finnovating.