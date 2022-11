Calvaria, il gioco P2E del momento e il token RIA. Cosa c’è da sapere

Calvaria: Duels of Eternity è un gioco crypto play to earn che sta facendo molto parlare di sé. Scopriamo di cosa si tratta

Calvaria: Duels of Eternity è un gioco crypto play to earn che sta facendo molto parlare di sé: un gioco di carte da battaglia NFT che rappresentano personaggi ultraterreni in lotta tra loro per il predominio dell’aldilà.

Calvaria è un gioco per tutti, emozionante, con ricompense per i vincitori, possibilità di fare staking di criptovalute e molto altro. In questo articolo spieghiamo come funziona Calvaria e vedremo come investire in Calvaria token (RIA) che adesso è in fase di prevendita.

Caratteristiche principali di Calvaria

Calvaria è un nuovo gioco crypto play-to-earn con una propria economia, un marketplace interno e un sistema di governance. Ecco le sue caratteristiche principali:

Calvaria: Duels of Eternity è un gioco crittografico play-to-earn. I giocatori collezionano carte NFT, ognuna con specifiche abilità e punti di forza, e con queste combattono contro altri giocatori usando la strategia.

Calvaria ha due token: RIA ed eRIA. RIA può essere acquistato in prevendita, mentre eRIA viene distribuito ai giocatori che vincono gli scontri nel gioco.

Con RIA ed eRIA si possono acquistare e aggiornare le carte da battaglia NFT all’interno del marketplace di Calvaria.

È possibile anche mettere in stake RIA sulla blockchain per avere una rendita passiva. Gli investitori che hanno RIA in stake hanno diritto di voto nella DAO di Calvaria.

RIA promette di essere una delle migliori criptovalute a meno di 1 euro quest’anno. Il momento migliore per acquistare RIA è adesso: man mano che la prevendita andrà avanti, il prezzo aumenterà.

Vai alla prevendita di Calvaria

Come comprare RIA durante la prevendita di Calvaria

In questo momento è possibile comprare il token di Calvaria, RIA, in prevendita. Per gli investitori che credono nel progetto, è questo il momento migliore per acquistarlo, prima cioè che il gioco venga lanciato sul mercato e prima che vengano rese disponibili le prime carte da battaglia NFT.

Per acquistare il token RIA i passaggi da compiere sono i seguenti:

Passaggio 1: Apri un wallet crypto

Per comprare RIA occorre un wallet crypto che supporti i token ERC-20. Consigliamo MetaMask, un wallet gratuito e sicuro. Visita il sito di MetaMask e scarica la versione per iOS, Android o Chrome.

Passaggio 2: Acquista ETH o USDT

Gli investitori possono acquistare RIA in prevendita con Ether (ETH) o Tether (USDT). Si possono comprare queste crypto su un qualsiasi exchange. Fatto questo, occorre trasferirle sul wallet scelto (passaggio 1).

Sul sito di Calvaria è possibile comprare RIA tramite Changelly e quindi con carta di credito o debito pagando una piccola commissione.

Passaggio 3: Collegati alla prevendita

Vai sul sito di Calvaria, fai clic su “Buy now” e poi su “Connect wallet”. La piattaforma si collegherà automaticamente al wallet installato.

Passaggio 4: Compra il token Calvaria

Inserisci il numero di token RIA da acquistare. L’investimento minimo durante la prevendita è di 1.000 RIA. Segui le indicazioni della piattaforma fino al completamento dell’acquisto.

Prima della fase finale noterai che verrà aggiunta una gas fee, cioè la commissione richiesta dalla blockchain Ethereum.

Passaggio 5: Richiedi i token

Sarà possibile richiedere i RIA acquistati al termine della prevendita. Torna alla piattaforma di prevendita e ricollega il tuo wallet per richiedere i token.

Vai alla prevendita di Calvaria

Cos’è Calvaria: Duels of Eternity?

Calvaria: Duels of Eternity si preannuncia come uno dei migliori crypto game di tipo play to earn.

I giocatori collezionano carte da battaglia in formato NFT che rappresentano personaggi di tre fazioni rivali in un mondo ultraterreno. È un gioco di strategia e con le carte si sfidano gli avversari.

Calvaria: Duels of Eternity è costruito sulla falsariga di giochi come Gods Unchained o Splinterlands ma sono presenti elementi distintivi unici.

Innanzitutto, Calvaria ha una giocabilità migliore. I personaggi sono in 3D anziché in 2D e i giocatori hanno a disposizione la versione mobile per iOS e Android, così potranno giocare in qualsiasi momento. È presente anche una modalità per giocare da soli.

I giocatori che vincono guadagnano token eRIA, che possono essere utilizzati nel marketplace peer-to-peer di Calvaria. Qui i giocatori possono scambiare le loro carte con altre più potenti o strategicamente vitali oppure venderle.

I giocatori guadagnano eRIA quando vincono le battaglie, quindi sono incentivati a creare potenti mazzi pieni di carte NFT rare.

Inoltre, Calvaria ha in programma di sviluppare una modalità gratuita. I nuovi giocatori possono unirsi a Calvaria e ricevere gratis un mazzo per cominciare.

Nella versione gratuita un indicatore mostrerà ai giocatori quanti eRIA avrebbero potuto guadagnare se avessero giocato alla versione P2E di Calvaria. La versione gratuita è un incentivo a provare il gioco anche a chi non conosce per niente le criptovalute.

Il token RIA di Calvaria può essere utilizzato per acquistare carte da battaglia NFT nel marketplace, ma ha anche un altro caso d’uso. I giocatori possono mettere in staking RIA e ricevere un interesse per questo. Si tratta quindi di un altro incentivo, poiché il semplice possesso di RIA è sufficiente per iniziare a guadagnare entrate passive dal gioco.

Non solo: i giocatori che mettono in stake RIA acquisiscono anche il diritto di votare nella DAO di Calvaria sulle decisioni che attengono al futuro del progetto.

Vai alla prevendita di Calvaria

Perché comprare Calvaria?

Calvaria si presenta come una delle migliori criptovalute emergenti nel 2022. Ecco perché gli investitori la aggiungono al loro portafoglio:

Premi di gioco

Calvaria offre a giocatori e investitori diversi modi per guadagnare un ritorno sull’investimento iniziale. Uno di questi è offrire token eRIA come ricompensa in caso di vittoria su un avversario.

Man mano che i giocatori vincono e guadagnano eRIA giocando, possono utilizzare quei token per acquistare carte da battaglia NFT più avanzate dal marketplace di Calvaria. Queste carte quindi aggiungono potenza e strategia al loro mazzo, aiutandoli a vincere più battaglie e a guadagnare ancora più eRIA.

Calvaria non è un gioco per chi ha gli NFT più costosi o più rari; è un gioco di strategia, quindi il giocatore più abile può sempre vincere. I nuovi giocatori possono entrare nel gioco e cominciare a vincere, mentre gli altri giocatori hanno la possibilità di migliorare continuamente la propria strategia e investire in nuove carte da battaglia per mantenere il proprio vantaggio.

Carte da battaglia NFT

Tutte le carte da battaglia in Calvaria sono NFT. Quindi, i giocatori sono gli unici possessori delle carte e, in quanto tali, possono decidere di venderle in qualsiasi momento per realizzare un profitto.

Inoltre, si prevede che il valore di queste carte da battaglia aumenterà nel tempo. Man mano che più giocatori si uniscono a Calvaria, è probabile che la domanda di carte NFT rare e potenti aumenti, facendo lievitare così anche il prezzo.

Chi investe nel progetto all’inizio della prevendita accede prima degli altri a questi NFT e si mette in una posizione potenzialmente migliore per ottenere un profitto se il progetto Calvaria cresce e il valore delle carte aumenta.

Vai alla prevendita di Calvaria

Ricompense di staking

Lo staking è un altro sistema che Calvaria mette a disposizione dei giocatori per guadagnare. Bloccando i propri token RIA per un certo periodo di tempo si ottengono delle ricompense e quindi una rendita passiva.

Non sono stati ancora comunicati ulteriori dettagli, per esempio quale sarà il rendimento per l’investitore ma si sa che il 25% della fornitura di RIA verrà destinato alla pool di staking.

Potere di voto

Chi mette in stake i propri RIA ha anche un altro vantaggio, e cioè ottiene il diritto a votare nella DAO di Calvaria. L’investitore può quindi esprimere un voto quando si tratta di prendere decisioni sul futuro del progetto e perfino della tokenomics. Per esempio, in futuro gli investitori potrebbero decidere quale rendimento assicurare a chi mette in stake i propri token o quanto dovrebbero guadagnare i giocatori che vincono una battaglia.

Valore del token RIA

Il token RIA rappresenta di per sé un investimento poiché potrebbe apprezzarsi nel tempo. Molte criptovalute simili hanno visto un boom già subito dopo il listing sugli exchange ma non c’è la garanzia che questo accada anche per RIA.

Nel lungo termine, più giocatori parteciperanno a Calvaria e maggiore sarà la richiesta di token RIA da utilizzare nel marketplace e per pagare ricompense. Inoltre, se molti token saranno bloccati nello staking, il valore di quelli in circolazione dovrebbe aumentare.

Vai alla prevendita di Calvaria

Prevendita token Calvaria

Calvaria offre agli investitori la possibilità di acquistare questo nuovo token a prezzi più bassi tramite una prevendita.

In prevendita saranno disponibili 300 milioni di token, cioè il 30% dell’intera fornitura di RIA. In questo momento sono stati raccolti già $ 1.200.000.