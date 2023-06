Sono 2.5 milioni le tonnellate di CO2 risparmiate da Il Gigante con la piattaforma HI! di Shopfully. Con l’ottimizzazione del volantino sono aumentate le visite nei negozi fisici.

Il Gigante, catena del gruppo Selex, punta sull’intelligenza artificiale di ShopFully per aumentare la diffusione delle letture del proprio volantino. Per farlo ha scelto HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing basata sull’intelligenza artificiale di ShopFully, tech company italiana leader internazionale nel Drive to Store.

Attraverso la partnership avviata a marzo 2022, Il Gigante, grazie alle sue scelte più consapevoli, ha già diminuito 2.5 milioni di tonnellate di CO2 grazie all’ottimizzazione del 60% della distribuzione del volantino cartaceo e digitale.

Il piano di distribuzione ideato per Il Gigante

La piattaforma tecnologica HI! (Hyperlocal Intelligence) parte dall’analisi del bacino di utenza di ogni punto vendita a insegna Il Gigante, integrata con i dati della Carta Fedeltà della Catena, e misura l’efficacia del volantino cartaceo e digitale nel portare traffico in ogni negozio. Grazie a queste analisi, HI! definisce il mix più efficace tra volantino cartaceo e digitale in modo da permettere a ogni negozio di raggiungere il 100% dei responsabili d’acquisto nella propria zona. Con questi dati, HI! delinea un piano di distribuzione integrato fra carta e digitale, elaborando mappe specifiche per ogni punto vendita con il numero di volantini cartacei da distribuire nella zona. Al contempo, la piattaforma di ShopFully digitalizza i volantini de Il Gigante, portandoli sui propri marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e su tutti gli altri canali digitali, in modo geolocalizzato e personalizzato.

Oltre all’analisi di ottimizzazione del mix carta-digitale, HI! monitora, attraverso la tecnologia proprietaria, anche l’andamento delle campagne promozionali, misurando le visite in store con una precisione del 98,8%, validata da Nielsen.

La partnership coinvolge tutti i 58 punti vendita con insegna Il Gigante presenti in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

“Il negozio fisico rimane il canale preponderante in cui avvengono gli acquisti. Per competere in questo mercato sempre più sfidante è quindi fondamentale investire in soluzioni tecnologiche che arricchiscano l’interazione con i consumatori”, dichiara Giorgio Panizza, membro del Consiglio Amministrazione di Il Gigante. “In questo senso, abbiamo trovato in ShopFully un partner ideale per entrare nella nuova era del retail, dove il digitale e il fisico concorrono per sviluppare una comunicazione sempre più in linea con le esigenze del consumatore, che risulta così al centro di ogni strategia”.