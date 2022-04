Il nuovo applicativo di Medallia consente a qualsiasi organizzazione di creare modelli personalizzati di AI e deep learning no-code o low-code.

Medallia, realtà globale specializzata nelle soluzioni di gestione dell’esperienza dei clienti e dei dipendenti, ha annunciato di aver lanciato Medallia Athena Studio, una nuova soluzione che consente alle organizzazioni di creare modelli personalizzati low-code o no-code di AI e di analisi dei dati non strutturati.

Il numero dei feedback ‘aperti’ lasciati dai clienti è in costante crescita, come e-mail, commenti su chat, recensioni sui social media, messaggi audio o video: l’applicativo messo a punto da Medallia consente alle aziende di estrarre velocemente informazioni e insight da questi dati destrutturati e poterli sfruttare per migliorare l’experience del cliente. Uno strumento dal grande potenziale perché mette a disposizione una ricchezza di informazioni che – seppure complessa e disordinata – è decisamente maggiore rispetto alle classiche risposte chiuse.

“Da oltre dieci anni le soluzioni di Text Analytics di Medallia hanno permesso ai brand di tutto il mondo l’analisi di dati non strutturati e a milioni di dipendenti di utilizzare queste preziose fonti d’informazione per prendere decisioni più incentrate sui clienti e sui dipendenti“, ha affermato Sarika Khanna, Medallia EVP e Chief Product Officer. “Il lancio di Athena Studio rappresenta un ulteriore passo in avanti per rendere la scienza dei dati e la personalizzazione dei modelli più accessibile alle organizzazioni di ogni dimensione. Grazie ad Athena Studio le imprese potranno costruire, addestrare e personalizzare in poche ore -o al massimo in quale giorno- modelli di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi di feedback aperti e conversazionali“.

Athena Studio estende le collaudate e comprovate capacità di AI e machine learning di Medallia per consentire alle organizzazioni di: