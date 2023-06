Aperte le iscrizioni per il corso sull’AI Generativa presentato da DITEDI creato per migliorare la produttività aziendale. Il corso si terrà presso gli spazi di Friuli Innovazione.

È l’Intelligenza Artificiale Generativa (AI Generativa) l’ultima frontiera dell’innovazione e della produttività aziendale. DITEDI, Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Friuli Innovazione e il Digital Innovation Hub di Confindustria Udine, annuncia il lancio di un corso di formazione sull’AI Generativa, con particolare enfasi sul modello linguistico ChatGPT sviluppato da OpenAI. Questo corso offre un’opportunità unica per le organizzazioni di comprendere e sfruttare appieno le potenzialità di ChatGPT per migliorare l’efficienza e la produttività aziendale.

L’Intelligenza Artificiale Generativa, rappresentata dal potente modello linguistico ChatGPT, sta rivoluzionando il modo in cui le persone lavorano e affrontano le attività quotidiane all’interno delle organizzazioni. Con la sua capacità di generare testo coerente e comprensibile, ChatGPT si è dimostrato uno strumento prezioso per una vasta gamma di applicazioni aziendali.

Durante il corso sull’AI Generativa, i partecipanti avranno l’opportunità confrontarsi con tre esperti del cluster ICT (Giuseppe Serra Professore associato di Machine Learning dell’Università di Udine, Paolo Omero dell’azienda InfoFactory e Paolo Visintin della startup Evoseed) e di acquisire una conoscenza approfondita della tecnologia alla base di ChatGPT e di comprendere come questa innovazione può essere applicata al contesto specifico delle loro aziende.

Gli obiettivi del corso sull’AI Generativa

Comprendere la tecnologia alla base di ChatGPT e l’Intelligenza Artificiale Generativa.

Identificare le potenzialità di applicazione degli strumenti basati sulle AI Generative per migliorare l’efficienza aziendale.

Utilizzare gli strumenti di AI quotidianamente per ottimizzare la produttività lavorativa.

Durante il corso sull’AI Generativa, verranno trattati argomenti come l’utilizzo ottimale di ChatGPT, le best practices e le precauzioni da adottare. Sarà anche discusso il confronto tra ChatGPT e la versione GPT4, valutando le potenzialità di quest’ultima rispetto alla versione base.

I partecipanti avranno l’opportunità di imparare come costruire un agente virtuale in grado di rispondere agli utenti utilizzando la base di conoscenza aziendale, interrogare documenti e basi di conoscenza aziendali, eseguire traduzioni automatiche, trasformare automaticamente un testo (ad esempio una notizia) in un post sui social media, estrarre entità dal testo, interrogare una base di dati in linguaggio naturale e scrivere report automaticamente a partire dai dati.

Appuntamento al 20 giugno negli spazi di Friuli Innovazione

Il corso sull’AI Generativa comprenderà anche una panoramica sugli strumenti e i plugin disponibili per GPT4, nonché un’analisi delle emerging capabilities dell’Intelligenza Artificiale.

La seconda parte del corso sull’AI Generativa sarà dedicata alla sperimentazione pratica, offrendo esercitazioni in aula, esempi e consigli dagli altri partecipanti. I partecipanti saranno incoraggiati a ideare esempi concreti di applicazione di ChatGPT all’interno delle proprie organizzazioni, con un focus sull’apprendimento on the job.

Il corso sull’AI Generativa si terrà martedì 20 giugno 2023, dalle 10 alle 17 presso gli spazi di Friuli Innovazione. Per registrarsi, visitare il sito web di DITEDI.