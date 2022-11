In questa guida daremo un’occhiata più da vicino a Calvaria e al token RIA e spiegheremo come comprare RIA oggi.

Calvaria: Duels of Eternity è un nuovo gioco crypto play-to-earn che consiste nel collezionare carte in formato NFT e con queste sfidare gli avversari. Il gioco è emozionante e prevede inoltre diverse possibilità di guadagnare, per esempio mettendo in stake il token nativo RIA.

In questa guida daremo un’occhiata più da vicino a Calvaria e al token RIA e spiegheremo come comprare RIA oggi.

Caratteristiche di Calvaria

Ecco le caratteristiche principali del progetto Calvaria che gli investitori devono conoscere:

Calvaria: Duels of Eternity è tra i migliori crypto games . Si tratta di un play-to-earn e free-to-play in cui i giocatori collezionano carte digitali NFT sfidando altri giocatori in battaglie strategiche.

Il token RIA nativo di Calvaria è una delle criptovalute più promettenti del 2022 grazie al ruolo centrale nel guidare l’economia dell’ecosistema Calvaria.

RIA può essere utilizzato per acquistare carte da battaglia NFT, guadagnare reddito passivo attraverso lo staking e autorizzare gli investitori a votare nella DAO di Calvaria.

Gli investitori possono acquistare oggi i token RIA al prezzo più basso possibile tramite la prevendita Calvaria.

Come comprare il token Calvaria (RIA)

Il token RIA svolge un ruolo essenziale nell’ecosistema Calvaria ed è già considerata una delle migliori criptovalute emergenti in questo momento. Di recente è stata lanciata la prevendita per offrire agli investitori la possibilità di acquistare RIA a prezzi scontati prima del listing sugli exchange di criptovalute.

Per acquistare RIA durante la prevendita di Calvaria i passi da seguire sono semplici:

Passaggio 1: Apri un wallet crypto

La prima cosa da fare per comprare RIA è creare o aprire un wallet crypto che accetti i token ERC-20. Noi consigliamo di utilizzare MetaMask perché è gratuito e funziona su dispositivi iOS e Android e browser Chrome. Vai sul sito di MetaMask e fai clic su “Download” per installarlo.

Passaggio 2: Acquista ETH o USDT

Calvaria richiede agli investitori di acquistare RIA con Ethereum (ETH) o Tether (USDT) durante la prevendita. Sono criptovalute che si possono acquistare su qualsiasi exchange.

È possibile anche utilizzare Changelly per acquistare RIA con una carta di credito o di debito direttamente sul sito di Calvaria. Changelly converte l’acquisto della carta in Ethereum in cambio di una piccola commissione.

Passaggio 3: Collegati alla prevendita di Calvaria

Vai alla prevendita di Calvaria e fai clic su “Buy Now” e poi su “Connect Wallet”. Segui le istruzioni per collegare il tuo wallet crypto.

Passaggio 4: Compra RIA

Inserisci la quantità di token RIA da acquistare, segui le istruzioni per trasferire i fondi dal portafoglio crypto per completare l’acquisto.

L’investimento minimo è di 1.000 RIA e verrà applicata una piccola commissione per la transazione (gas) su Ethereum.

Passaggio 5: Ricevi i token RIA

Gli investitori riceveranno i token RIA al termine della prevendita. Riconnettiti alla piattaforma di prevendita Calvaria per trasferire i token al tuo wallet crypto.

Cos’è Calvaria?

Calvaria: Duels of Eternity è un gioco crypto play-to-earn ambientato nell’aldilà. L’universo di Calvaria è composto da tre città, ciascuna governata da una fazione diversa che è in competizione per il dominio dell’aldilà.

Si gioca con carte da battaglia NFT che rappresentano i personaggi di queste fazioni. Ogni personaggio ha abilità e punteggi che determinano il comportamento in battaglia.

Calvaria è un gioco di strategia che assomiglia a giochi con carte da battaglia come Gods Unchained o Splinterlands. Ma in più consente di creare personaggi 3D, ha una versione per dispositivi mobili e una modalità per giocare da soli.

Calvaria ha anche un marketplace interno in cui i giocatori possono acquistare e vendere le loro carte da battaglia NFT. In questo modo i giocatori possono personalizzare i loro mazzi e procedere nel gioco secondo una strategia specifica.

Si possono vendere le carte NFT anche in cambio di denaro: un altro vantaggio di giocare a Calvaria o investire nel gioco.

Calvaria, rispetto ad altri progetti simili, ha anche un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Mettendo in stake i propri RIA, i giocatori e gli investitori hanno diritto di voto sulle decisioni che riguardano il futuro dell’ecosistema Calvaria.

Calvaria sta anche sviluppando una versione free-to-play (F2P) che dovrebbe attirare ancora più giocatori nell’ecosistema. La versione F2P include un tracker visibile che mostra ai giocatori quanto avrebbero potuto guadagnare giocando alla versione P2E del gioco. È presente anche una sezione informativa in stile ludico che spiega ai giocatori cos’è la tecnologia blockchain.

Questi fattori dovrebbero aiutare soprattutto i gamer tradizionali e occasionali ad avvicinarsi in maniera naturale ai giochi basati su blockchain.

Che cos’è il token RIA?

RIA è la criptovaluta nativa di Calvaria e un token ERC-20. Svolge diversi ruoli importanti all’interno di questo nuovo progetto crypto.

In primo luogo, RIA è il mezzo di scambio all’interno di Calvaria. I giocatori devono utilizzare i token RIA per acquistare e vendere NFT nel marketplace interno al sistema.

In secondo luogo, le ricompense del gioco si ottengono in RIA. I giocatori che vincono le battaglie guadagnano RIA, che possono poi utilizzare sul marketplace per migliorare ulteriormente le loro carte da battaglia.

È anche possibile mettere in stake RIA, cioè bloccare il token per un certo periodo di tempo e ricevere delle ricompense per questo. È un altro modo che gli investitori hanno per generare reddito passivo.

Infine, avendo token RIA in stake, i giocatori possono esprimere un voto all’interno della DAO di Calvaria. Più RIA hanno gli investitori e più pesa il loro voto sulle decisioni che riguardano il futuro della piattaforma.

Calvaria prevede anche un secondo token, eRia, che viene elargito ai giocatori per il tempo trascorso a giocare e che può essere utilizzato, per esempio, per aggiornamenti delle carte e acquisti nello store interno alla piattaforma.

Calvaria è un buon investimento?

Calvaria è uno dei nuovi e più entusiasmanti progetti arrivati ​​nel mondo del gioco play-to-earn quest’anno. Ecco alcuni dei motivi per cui i trader stanno puntando su Calvaria.

Ricompense play to earn

Uno dei motivi principali che spingono gli investitori a investire in Calvaria è la possibilità di ricevere eRia quando vincono le battaglie.

Con eRia è possibile acquistare carte rafforzate o NFT da collezionare che si possono apprezzare nel tempo, oppure monetizzare le vincite: sono tutti sistemi per ottenere soldi semplicemente giocando.

Calvaria è un gioco di strategia, quindi i giocatori non hanno bisogno necessariamente delle carte migliori per vincere.

In altre parole, i giocatori possono vincere le battaglie e guadagnare ricompense senza per forza dover acquistare le carte da battaglia NFT più costose.

NFT da collezionare

Un altro fattore che sta determinando il successo di Calvaria è che i giocatori sono effettivamente i proprietari delle carte NFT, quindi sono liberi di venderle in qualsiasi momento se ritengono di poter ottenere un profitto.

Man mano che più giocatori giocano a Calvaria e la domanda di personaggi originali aumenta, questi NFT potrebbero diventare piuttosto preziosi. Chi investe per primo nel progetto ha maggiori possibilità di acquisire NFT rari, che verranno “airdroppati” alla fine dell’anno.

Rendita passiva

L’acquisto di RIA durante la prevendita offre anche agli investitori la possibilità di avere una rendita passiva da Calvaria mettendo in stake i loro RIA e ottenendo ricompense, sempre in RIA. In questo momento non sono state comunicate altre informazioni come il periodo in cui bisogna tenere bloccati i token o l’entità delle ricompense; in ogni caso, sappiamo che il 25% della fornitura totale di RIA sarà destinato ai premi della staking pool.

Potenziale apprezzamento del valore

Il token RIA potenzialmente può diventare un ottimo investimento a lungo termine. La prevendita di Calvaria sta andando a gonfie vele e si prevede un’esplosione del valore quando il token verrà listato sugli exchange.

Non è una novità, lo abbiamo già visto altre volte con le prevendite di successo ma, naturalmente, non c’è nessuna garanzia che RIA seguirà le stesse orme dei progetti più affermati.

Nel lungo termine, il crescente interesse per Calvaria aumenterà la domanda di token RIA. Dopotutto, i giocatori hanno bisogno di RIA per acquistare carte da battaglia NFT e una parte crescente della fornitura sarà bloccata dallo staking. Quindi, è possibile che il valore di RIA aumenti in modo significativo man mano che più giocatori si uniranno a Calvaria.

Staking e futuro

I giocatori che mettono i loro token RIA in stake avranno il diritto di votare sul futuro dell’ecosistema Calvaria poiché avranno voce nelle decisioni da prendere, per esempio su nuovi modi di monetizzare il gioco che aumentino il valore di RIA o sull’aumento dei premi per lo staking.

Informazioni sulla prevendita di Calvaria

La prevendita di Calvaria è in corso in questo momento con il 30% della fornitura totale di RIA, ovvero 300 milioni di token, a disposizione degli investitori.

La prevendita è suddivisa in più fasi: il prezzo di RIA aumenterà in ogni fase successiva. In questo momento ci troviamo nella fase tre e in totale sono stati raccolti oltre $ 1.100.000.

Ecco alcuni dati che riguardano il progetto:

Inizio prevendita 14 ottobre Modalità di acquisto ETH, USDT, Changelly Blockchain Ethereum Investimento minimo 1.000 RIA Investimento massimo N/D

Come comprare Calvaria – Conclusione

Calvaria è un nuovo gioco di criptovalute play-to-earn con enormi potenzialità per gli investitori. Il gioco offre ricompense per i migliori giocatori, NFT collezionabili, rendita passiva attraverso lo staking e potere di voto nella DAO Calvaria.

Tutte le operazioni sono alimentate dal token RIA, ora disponibile in prevendita. Scopri la prevendita e acquista RIA oggi!

Domande frequenti

Cos’è il token Calvaria?

Calvaria è un gioco crypto in cui i giocatori raccolgono carte NFT e le giocano l’una contro l’altra in battaglie strategiche. RIA è la criptovaluta nativa di Calvaria. Il token viene utilizzato per acquistare NFT nel marketplace interno e può essere messo in stake per avere una rendita passiva.

Come posso acquistare il token Calvaria?

I giocatori e gli investitori possono acquistare il token RIA nativo di Calvaria in questo momento tramite la prevendita. La prevendita è in corso solo per un periodo di tempo limitato e consente l’acquisto a un prezzo scontato. Collega un wallet alla piattaforma di prevendita Calvaria oggi stesso per iniziare.

Calvaria è un buon investimento?

Calvaria ha ottime potenzialità per gli investitori. Il token RIA potrebbe seguire la scia di altre criptovalute di successo che hanno avuto una prevendita esplosiva come questa. Chi investe per prima nel progetto potrà avere il ritorno migliore già alla fine della prevendita quando il token verrà listato sugli exchange.

Inoltre i trader possono mettere in stake il token e avere così un’ulteriore fonte di rendita.