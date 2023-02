Ti stai chiedendo come le persone ottengono Bitcoin? Se è così, ecco alcuni dei modi migliori per ottenere questa criptovaluta virtuale.

C’è stata una conversazione sul Bitcoin per anni. Tuttavia, la sua esplosione è avvenuta tra il 2017 e il 2021 quando il suo prezzo è aumentato drasticamente. Mentre il valore di questa valuta virtuale ha fluttuato selvaggiamente nel corso degli anni, il 2021 è stato il suo picco quando il suo prezzo ha raggiunto un massimo storico di oltre $65.000.

Molte persone hanno conosciuto Bitcoin come una risorsa crittografica altamente volatile. Pertanto, hanno pensato che fosse una riserva per gli investitori ricchi. Inizialmente, alcune persone credevano che investire in questa valuta digitale richiedesse un’ampia conoscenza del mondo delle criptovalute, della tecnologia e del mercato globale. Tuttavia, questa percezione è cambiata, con più istituzioni, individui e istituzioni che lo riconoscono.

Attualmente, molti investitori al dettaglio vogliono possedere questa valuta digitale a causa della sua crescente popolarità, utilizzo e adozione. A partire dal 2021, circa il 14% degli americani aveva investimenti in criptovalute. Ciò significa che le persone ora riconoscono Bitcoin come un investimento. Ma come si ottiene questa valuta digitale?

Acquista Bitcoin su uno scambio di criptovalute

La maggior parte delle persone e delle istituzioni acquista questa valuta virtuale su scambi crittografici. Gli scambi di criptovalute, come Bitcoin System, consentono alle persone di registrarsi e acquistare Bitcoin utilizzando denaro fiat. Idealmente, uno scambio di criptovalute è una piattaforma in cui un venditore di Bitcoin scambia Bitcoin con denaro fiat.

La maggior parte degli scambi di criptovalute accetta pagamenti con carta di credito e bonifici bancari. Alcuni accettano PayPal e altri portafogli digitali. Tuttavia, queste piattaforme addebitano commissioni di transazione quando gli utenti scambiano Bitcoin. Pertanto, investiga sullo scambio di criptovalute che desideri utilizzare per sapere l’importo che pagherai per acquistare o vendere Bitcoin.

Pagamenti Bitcoin

Puoi anche ottenere Bitcoin come pagamento per completare un’attività o vendere un oggetto. Ad esempio, puoi scrivere per un blog, un forum o un notiziario di criptovaluta e ricevere un pagamento Bitcoin. In tal caso, guadagni per aver contribuito alle intuizioni nel mondo delle criptovalute se sei esperto di questo settore.

Inoltre, puoi vendere prodotti online e ricevere pagamenti in Bitcoin. Diverse piattaforme consentono ai proprietari di siti web di impostare gateway di pagamento di criptovaluta. Così, puoi dire agli acquirenti che accetti pagamenti Bitcoin sul tuo sito web quando vendi prodotti. La maggior parte delle persone che vendono prodotti digitali può accettare pagamenti Bitcoin.

Intermediari di investimento

Le società di intermediazione finanziaria sono piattaforme che consentono a un investitore di acquistare o vendere criptovalute e azioni. Ad esempio, una società può consentire a un investitore al dettaglio di investire o negoziare senza commissioni, rendendolo molto popolare. Apri solo un account e poi spendi qualche soldo acquistando Bitcoin per iniziare a utilizzare tali broker.

Bancomat e commercianti di Bitcoin

Se preferisci acquistare Bitcoin direttamente, puoi scegliere un bancomat Bitcoin, un commerciante o una piattaforma peer-to-peer. Un bancomat Bitcoin funziona come un bancomat basato sul contante. Inoltre, puoi trovare un negozio al dettaglio che acquista e vende Bitcoin. Se desideri acquistare Bitcoin da un altro individuo, puoi utilizzare una piattaforma peer-to-peer che collega acquirenti e venditori.

Ottieni Bitcoin gratuiti

Forse può sembrare strano, ma è possibile. Puoi ottenere Bitcoin gratuiti eseguendo semplici attività. Ad esempio, puoi guadagnare Bitcoin gratuiti giocando online o su dispositivi mobili. Alcuni giochi per computer o telefono premiano i giocatori con Bitcoin.

Inoltre, alcune piattaforme pagano gli utenti con Bitcoin per guardare le loro pubblicità. Alcuni siti web pagano gli utenti per testare le loro piattaforme, rispondere a sondaggi o ritwittare i loro post. Su alcuni siti web, i visitatori rispondono ad alcune domande e quello con la migliore risposta riceve Bitcoin come ricompensa.

Riflessioni Finali

Ci sono molti modi per ottenere Bitcoin. Tuttavia, devi capire come funziona questa valuta digitale prima di guadagnare le tue monete. Ad esempio, ottieni un portafoglio crittografico per ricevere e archiviare le tue monete. Inoltre, impara modi per salvaguardare i tuoi Bitcoin, soprattutto quando vuoi scambiarli. Alcune piattaforme richiedono agli utenti di verificare la propria identità prima di acquistare Bitcoin. Pertanto, cerca nel mondo delle criptovalute prima di iniziare a ottenere i tuoi Bitcoin.