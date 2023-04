È stata ufficializzata la sponsorship del team italiano Go Eleven che corre con Ducati nel Campionato Mondiale Superbike 2023.

Con grande entusiasmo è stata rinnovata la partnership tra TESISQUARE e la scuderia Go Eleven, la squadra cuneese che gareggia con Ducati Corse nel Campionato Mondiale Superbike 2023. Dopo le prime due gare disputate in Australia sul circuito di Philipp Island e in Indonesia al Mandalika International Street Circuit, le prossime tappe saranno nell’aprile 2023 nei Paesi Bassi ad Assen, a maggio in Spagna sul circuito di Catalogna, in Italia a giugno sui tracciati di Misano e di Donington nel Regno Unito, per continuare poi a luglio sulle piste di Imola e di Most nella Repubblica Ceca. Il calendario prosegue poi nella seconda parte della stagione con le competizioni di settembre 2023 in Francia, Spagna e Portogallo, fino all’ultima tappa del 13-15 ottobre in Argentina sul circuito San Juan Villicum.

Alla guida della Ducati Panigale V4R SBK, la quattro cilindri da 998 cc prodotta dalla casa di Borgo Panigale, c’è il giovane talento Philipp Öttl. Classe 1996, nato a Bad Reichenhall in Germania, figlio dell’ex pilota iridato Peter Öttl. Dopo essere stato coinvolto nel torneo Red Bull Rookies Cup – in cui ha vinto diverse gare tra il 2010 e il 2012 – ha esordito nel Campionato del Mondo Moto3 nell’ultima gara del 2012. La stagione successiva è diventato un pilota regolare della Moto3, dove ha gareggiato fino al 2018, stagione in cui ha vinto una gara a Jerez.

Go Eleven nasce dall’idea di Gianni Ramello. Dapprima impegnato nell’ambito del campionato Mondiale Superbike come sponsor del BRC Racing, Go Eleven entra nel circuito Coppa del Mondo Superstock 1000, nominando Denis Sacchetti, ex pilota della squadra, team manager nel 2010. Dopo dieci anni di collaborazione con la Kawasaki, punta sulla Ducati con il nuovo modello Panigale V4R e l’ingaggio del pilota Eugene Laverty.

“Sono molto onorato del rinnovo della partnership con l’azienda Tesisquare per il 2023”, afferma Gianni Ramello, Team owner Go Eleven, “e ne approfitto per ringraziarli del supporto che ci forniscono da diversi anni. È una grande realtà a livello internazionale e sono orgoglioso di continuare questa collaborazione, soprattutto perché è un’azienda del mio territorio che ha creduto in noi e nel brand motociclistico con cui partecipiamo al Campionato Mondiale SBK che è la Ducati. Sono felice di poterli rivedere sui campi di gara e nella mia hospitality. Ora speriamo di dare vanto e lustro alla Tesisquare”, aggiunge Gianno Ramello, “portando il suo nome ai piani alti delle classifiche. Lavoreremo sodo per questo, anche se il Campionato quest’anno è veramente duro e dobbiamo scontrarci con squadre ufficiali, ma abbiamo la tenacia e la grinta nel nostro DNA e come si dice. ce la metteremo tutta fino alla fine!”.

TESISQUARE si unisce così al team Go Eleven per tutta la durata degli eventi sportivi programmati per la stagione 2023, sponsorizzando mezzi della squadra, tute e spazi riservati all’hospitality. Dinamicità, affidabilità, innovazione e collaborazione sono gli elementi che contraddistinguono le due eccellenze del Made in Italy, nelle quali si rispecchiano perfettamente lo spirito di appartenenza territoriale e valoriale.