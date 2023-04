Si terrà allo Spazio Murat di Bari il Puglia Women Code, il percorso di formazione che avvicina le donne al digitale. In palio anche delle borse di studio.

È tutto pronto per il Puglia Women Code, il primo cooding bootcamp in Puglia per donne che vogliono intraprendere una carriera professionale nei settori dell’informatica, del digitale e dello sviluppo web. Organizzato dall’associazione Puglia Women Lead, si tratta di un evento seguito da vicino da aziende alla ricerca di talenti al femminile da includere nel proprio organico.

L’obiettivo dell’evento è colmare il divario occupazionale di genere attraverso tre giorni per imparare le basi dei linguaggi di programmazione web, HTML&CSS e JavaScript, al fine di avvicinarsi al mondo del coding e trovare lavoro con più facilità.

Puglia Women Code: il programma

Al percorso di formazione, che si svolgerà dal 21 al 23 aprile all’interno dello Spazio Murat di Bari, si sono già iscritte 65 donne di target differenti che hanno colto l’opportunità iscrivendosi al corso. Si tratta di studentesse, professioniste di vari settori, donne curiose di scoprire un mondo per loro nuovo, avvicinarsi al digitale e apprendere nuove competenze in ambito informatico. E ci sono ancora pochissimi posti disponibili.

Le iscritte al Puglia Women Code parteciperanno a una formazione intensiva divise in gruppi di 4-5 persone ciascuno. Ogni gruppo sarà seguito da un mentor, programmatore professionista, che condurrà le donne a fare un’esperienza pratica, hands-on, nello sviluppo di una applicazione web. La formazione prevede anche momenti di confronto ispirazionali e permetterà di entrare in contatto con aziende che operano nel settore informatico.

Alla fine del percorso, ogni gruppo presenterà il lavoro svolto e verranno premiati i tre progetti migliori. Saranno inoltre messe in palio borse di studio per proseguire gli studi in ambito informatico.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in partnership con Impact hub, Apuliasoft e Aulab, patrocinato da Confindustria e Innovup, l’associazione che rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana.

Sponsor e finanziatori

Main sponsor dell’evento è NTT Data, azienda multinazionale che offre servizi e consulenza in ambito Information Technology, che nel 2022 ha aperto a Bari la sua sede pugliese.

Hanno scelto di finanziare l’iniziativa anche Lutech Advanced Solutions, azienda che opera nel settore della trasformazione tecnologica e digitale, e Fincons Group, società di IT business consulting e system integration che da 40 anni accompagna le aziende nel cogliere le opportunità del cambiamento digitale, e Its Academy Apulia Digital Maker che propone corsi professionalizzanti post diploma nell’Area ICT (Information and Communications Technology).

“Offrire qui in Puglia la possibilità alle donne di partecipare a eventi di formazione che hanno eguali solo nelle grandi capitali europee e incontrare aziende multinazionali operanti nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione è per noi di Puglia Women Lead un sogno che diventa realtà. Crediamo fortemente che solo grazie allo scambio di idee, alla contaminazione di background differenti e alla formazione continua, possiamo trasformare il nostro territorio in un hub di eccellenza che offra a tutte e tutti pari opportunità di carriera.” ha dichiarato Gaia Costantino, Presidente dell’associazione Puglia Women Lead.