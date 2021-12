Ecco i nuovi giochi disponibili

Ci sono già migliaia di slot disponibili nei moderni casinò online. Si possono facilmente trovare giochi di tutti i temi, generi, e con tutti i tipi di caratteristiche. Tuttavia, questo non impedisce ai giocatori dedicati di cercare l’esperienza più fresca di giocare alle più recenti uscite di slot machine dei più famosi fornitori di software. Oggi, parleremo delle ultime slot, scoprendo i loro temi, le caratteristiche, i valori del Return-To-Player (RTP), e molti altri dettagli!

Per una migliore navigazione, ecco la breve lista dei giochi che menzioneremo oggi:

Santa’s Wonderland di Pragmatic Play;

Valhalla Saga: Thunder of Thor di Yggdrasil;

Book of Fallen di Pragmatic Play;

Merlin and the Ice Queen Morgana di Play’n Go;

Book of Duat di Quickspin.

Santa’s Wonderland di Pragmatic Play

Uscita il 29 novembre 2021, questa slot machine presenta otto rulli e 20 linee di pagamento. Come avrete già capito dal suo nome, questa slot è a tema natalizio. Con le vacanze in arrivo, diventerà una grande opzione per impostare l’umore giusto e sentire lo spirito natalizio nel vostro casinò online preferito.

La macchina ha un RTP del 96,23%, che è abbastanza medio per le slot di oggi. Il gioco è rilasciato da Pragmatic Play, che è un popolare e fidato fornitore di software per centinaia di casinò in tutto il mondo. Ultimo ma non meno importante, la slot è ufficialmente certificata, proprio come tutti gli altri giochi di cui parleremo oggi.

Valhalla Saga: Thunder of Thor di Yggdrasil

Anche se questa slot machine uscita il 28 novembre 2021 non dovrebbe essere considerata un sequel diretto di altri giochi di Yggdrasil, è sicuramente ispirata ai loro progetti precedenti. Proprio come con la serie Vikings Go, il suo tema è la mitologia scandinava, che è sicuramente una grande scelta, tenendo conto dei precedenti giochi della Yggdrasil.

Il gioco ha 5 rulli e 30 linee di pagamento, garantendo un valore di riproduzione decente e creando un sacco di spazio per varie combinazioni. Ha un RTP del 95,90%, e le vincite sono limitate a 10.000x dalla tua scommessa iniziale.

Simile a Pragmatic Play, anche Yggdrasil è un fornitore di software popolare e di successo. Sono famosi soprattutto per le loro slot con jackpot progressivo, ma hanno molti altri progetti che sono diventati popolari tra i giocatori di tutto il mondo.

Book of Fallen di Pragmatic Play

Un altro importante giocatore nell’industria del gioco d’azzardo online, Pragmatic Play, ha anche rilasciato un nuovo progetto recentemente. Hanno lanciato Book of Fallen il 25 novembre 2021, ed è già diventata una slot machine di tendenza in diversi casinò. A tema con avventure e misteri, questo gioco ha un RTP del 96,50%, che è più alto delle slot precedentemente menzionate. Ha una griglia 5×3 e offre un totale di dieci linee di pagamento. Inutile dire che Pragmatic Play è anche una grande azienda nel mondo del gioco online.

Merlin and the Ice Queen Morgana di Play’n Go

Anch’esso rilasciato il 25 novembre 2021, Merlin and the Ice Queen Morgana è un progetto di un altro grande fornitore di software, Play’n Go. Come suggerisce il nome, questo gioco è dedicato alle avventure di Merlino e Morgana, i famosi maghi. Il gioco ha una grafica sorprendente, che lo rende una delle uscite più attraenti di novembre. Proprio come il gioco precedentemente menzionato, ha una griglia 5×3 con dieci linee di pagamento. Il valore RTP è del 96,2%, mentre le vincite sono limitate a 20.000x della tua scommessa iniziale.

Book of Duat di Quickspin

Rilasciato un po’ prima questo mese, Book of Duat è un altro gioco degno di nota nella nostra lista. Quickspin ha pubblicato questo progetto il 9 novembre, ed è già diventato un successo su più siti. Mostra le avventure di Anna, il personaggio principale del gioco. Il gioco ha 3 file, 5 rulli e 10 linee di pagamento. Il valore RTP è del 96,27%, e la vincita massima è di 32.760 volte la tua puntata iniziale.