Innovare, al giorno d’oggi, significa soprattutto avere il coraggio di osare. I processi dell’innovazione, se guidati correttamente, sono in grado di incidere in maniera decisiva sul presente e sul futuro di ogni impresa, coinvolgendo nella loro azione anche quei reparti aziendali non direttamente connessi con la ricerca e lo sviluppo, o con l’elaborazione di nuove soluzioni innovative da lanciare sul mercato. La sfida più grande, in termini di innovazione, consiste nel saper proporre prodotti al passo con i tempi e su misura per le persone, capaci di migliorare la loro vita in modi che non avrebbero mai immaginato.

Le aziende devono investire nell’innovazione anche per anticipare i trend del mercato, evitando così di lasciarsi travolgere dalle novità e di rimanere indietro rispetto ai competitor. In questo modo, la competitività aziendale si manterrà su livelli estremamente alti, con buone probabilità di conquistare fette di mercato sempre più ampie, e aumentando di conseguenza anche le vendite.

Fuori dalla comfort zone

Per iniziare a familiarizzare concretamente con l’innovazione, ogni azienda deve trovare il coraggio di abbandonare la propria comfort zone per il raggiungimento di un obiettivo più alto, scegliendo consapevolmente di investire maggiori risorse nella digitalizzazione, nel potenziamento dei processi aziendali e nel miglioramento complessivo dei servizi, generando così nuove soluzioni all’avanguardia in grado di rendere più fluidi tutti i processi aziendali, compresi quelli minori.

Il potenziale innovativo di ciascuna azienda può essere stimolato in modo estremamente semplice, con poche iniziative ben strutturate e rivolte ad un obiettivo comune. Il primo passo da compiere, nell’approccio all’innovazione, riguarda i collaboratori: questo processo non deve coinvolgere unicamente il CEO e gli alti dirigenti, ma tutto il personale a disposizione dell’azienda, agendo così sulle potenzialità imprenditoriali racchiuse in ciascun dipendente. Innovare significa anche modificare i processi decisionali, estendendoli anche ad altre figure di supporto, interne o esterne, con l’obiettivo di generare un’azienda in grado di agire collettivamente, come un’unica entità. Per poter nascere, le big ideas hanno bisogno di determinati momenti in cui potersi esprimere. Per questo, è necessario organizzare regolarmente dei momenti di confronto interni con tutti i dipendenti, al fine di ascoltare il parere di tutti e trarre i migliori spunti per generare grandi idee. Da una stretta collaborazione con startup e altre aziende innovative, anche di piccole dimensioni, accelererà sin da subito la spinta all’innovazione intrapresa dall’azienda, spingendola molto più rapidamente verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La vera sfida è scommettere sull’innovazione

Il colosso dell’intrattenimento Neflix, nel lontano 2006, decise di puntare sull’innovazione attraverso un concorso estremamente singolare: l’obiettivo consisteva nel migliorare l’efficacia dell’algoritmo legato ai contenuti, ossia quel meccanismo che permette ai singoli utenti di visualizzare (tra i contenuti suggeriti dalla piattaforma) quello che più si adatta ai propri gusti. Tre anni dopo, Netflix premiò con 1 milione di dollari il team di programmatori che seppe presentare un algoritmo molto più efficace di quello già esistente, con uno scarto del 10% circa. Se Netflix, ancora oggi, è in grado di intrattenere milioni di persone in ogni angolo del mondo, una parte del merito deve essere senz’altro attribuita alla scelta di scommettere sull’innovazione.

Quando si pone al servizio delle persone e dei loro bisogni, l’innovazione diventa il ponte di collegamento tra l’incertezza del presente e un futuro sempre più luminoso, con servizi, prodotti ed esperienze studiati in base ai gusti e alle esigenze del singolo individuo.