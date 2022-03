Le tendenze tecnologiche, indipendentemente dal settore, si evolvono sempre più rapidamente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione tecnologica che ha avuto un impatto e una rapidità senza precedenti.

I settori che più sono stati coinvolti sono quello finanziario e il mercato del gaming, soprattutto come risposta a una pandemia che ha costretto le persone a utilizzare sempre più il computer e i dispositivi mobile.

In questo articolo, Valeria Endrizzi, esperta di tecnologia e appassionata di gioco online, ci parla delle ultime tendenze della trasformazione digitale

I casinò online in Italia puntano sui giochi dal vivo

Le ultime tendenze tecnologiche influiscono anche sull’offerta dei casinò: per tenersi al passo coi tempi e combattere la sempre più ampia offerta da parte dei competitor, ogni casinò si attrezza in modo da dare ai giocatori la più vasta scelta.

Non si tratta solo di aggiungere sempre più metodi di pagamento o di garantire una grafica sempre più realistica: la maggior tendenza dei casinò online è quella di includere una sempre più vasta offerta dei giochi live, per dare ai giocatori la sensazione di giocare in un casinò terrestre – soprattutto dopo un lungo periodo di mancanza di socializzazione.

Tecnologia blockchain e FinTech

La tecnologia blockchain viene spesso associata solo alle criptovalute, ma non è così: le sue funzionalità spaziano dai metodi di pagamento agli NFT al metaverso, e molte sono le aziende che la usano per controllare e gestire le proprie catene di rifornimento e distribuzione.

Quando questa tecnologia si usa nel settore finanziario, diventa parte della più ampia financial technology – più comunemente FinTech.

Questo mix di tecnologie diventa sempre più diffuso perché, di fatto, risolve i problemi delle persone: non si tratta solo di offrire metodi di pagamento nuovi e alternativi, ma di creare nuovi strumenti finanziari e un’economia sempre più inclusiva.

Vediamo quali sono i maggiori risultati raggiunti grazie a questa tecnologia e quali sono i trend del momento.

Il metaverso

Questo mondo virtuale, in cui ognuno può avere un avatar e vivere come se si trovasse nel mondo reale, non viene più utilizzato solo per migliorare l’esperienza di gaming, ma viene anche adottato dalle maggiori società del mondo per gestire la vita aziendale: anche in questo caso, il trend dipende dalla pandemia, poiché le aziende hanno cominciato a investire in modi alternativi per tenere riunioni e far interagire i propri dipendenti senza però avere un contatto reale.

Criptovalute

Le criptovalute diventano sempre più diffuse: se secondo la Consob un utilizzo maggiore del web ha permesso la diffusione delle valute digitali per ragioni di investimento e risparmio, è anche vero che ormai queste vengono utilizzate a tutti gli effetti anche come un semplice mezzo di pagamento.

Sicurezza e velocità le rendono opzioni adeguate al web e una valida alternativa al denaro tradizionale.

NFT

La tecnologia blockchain non viene utilizzata solo per fornire metodi di pagamento all’avanguardia: la capacità dei non-fungible tokens di rappresentare oggetti unici e di garantirne inoltre la proprietà digitale, ha fatto sì che i maggiori brand cominciassero a utilizzarli per allargare la propria offerta di prodotti e trasformarli in qualcosa che fosse esclusivamente digitale – come Dolce&Gabbana con Genesi.

Ma il punto è che non si tratta più solo dei brand del lusso: NFT e avatar diventano un modo per gestire la burocrazia e per rendere liquidi gli asset che finora non lo erano mai stati – come le case.

Conclusioni

Il mondo del gaming, la burocrazia, i mercati finanziari, i brand del lusso e della moda, il mercato immobiliare: tutti si adeguano per rispettare le volontà del mercato, per dare alle persone un’alternativa e fornire loro una più vasta scelta.