In questo articolo vediamo la storia e l’evoluzione dei casinò online in Italia

IL GAMBLING ONLINE E LA SICUREZZA

Il tassello fondamentale che ha permesso la nascita e il moltiplicarsi dei casinò online in Italia è stato il loro riconoscimento da parte dello Stato, allo scopo di salvaguardare i giocatori da truffe e malpractice. In Italia il gioco d’azzardo è sottoposto ad una rigida regolamentazione da parte di ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

A partire dal 18 luglio 2011 sono stati legalizzati tutti i siti di casinò online dotati di apposita licenza AAMS

A partire dal 2012 la licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è stata sostituita dalla licenza ADM ma di fatto si tratta della stessa cosa, ovvero la certificazione che rende un casinò legale, sicuro e privo di rischi per i giocatori.

In passato l’AAMS regolamentava i tabacchi, il gioco del lotto, enalotto e altri monopoli di Stato ma recentemente ha assunto anche il compito di regolamentare il gioco d’azzardo online.

Tutti i casinò online, per operare in Italia, devono ottenere la certificazione: quelli non in regola infatti vengono bloccati e oscurati.

L’importanza della certificazione nei casinò online

Secondo l’esperto di gioco d’azzardo Edoardo Riccio di CasinoAffidabile.com, i casinò online in Italia non sarebbero mai decollati senza una serie di garanzie contenute nella licenza ADM/AAMS, tra cui:

Sicurezza della piattaforma di gioco

Garanzia che il casinò online non scompaia e non restituisca i soldi dei giocatori

Tutela dei dati sensibili dei giocatori

Divieto di gioco ai minori di anni 18

Sicurezza e protezione delle transazioni

Le probabilità di vincita sono regolamentate da AMD e non dal casinò

Assistenza tecnica chiara

Corretto funzionamento dei giochi

Possibilità del giocatore di autolimitare i versamenti

Trasparenza modalità di prelievo fondi

Applicazione del sistema RNG (Random Number Generator) che garantisce al giocatore l’assoluta casualità dei numeri

Quanto costa e come fare ad aprire un casinò online in Italia?

Per richiedere la licenza AAMS è necessario effettuare un versamento allo Stato Italiano pari o superiore a 350k€. Questa cifra è giustificata dal fatto che AAMS si occuperà attivamente della parte tecnica, di controllo del sito e di tutta la parte amministrativa e della privacy dei giocatori.

Oltre a questo però non tutti i service provider possono accedere liberamente alle licenze, dato che per aprire un nuovo casinò online in Italia è necessario che esca il

BANDO DI CONCORSO:

Il bando di concorso è una tappa fondamentale per i casinò online che vogliono essere riconosciuti legalmente in Italia e ottenere la licenza ADM.

Le informazioni per accedere al bando sono fruibili attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e possono farvi richiesta tutti, sia società italiane che straniere.

Per poter partecipare al bando, le società devono fornire una serie di informazioni necessarie, in primis la tipologia di giochi presenti all’interno del proprio sito, il software utilizzato, il dominio, la capacità di traffico e le misure di sicurezza per tutelare i giocatori.

ORIGINE, EVOLUZIONE E PROTAGONISTI DEL GAMING ONLINE IN ITALIA

Il primo provider ad ottenere la certificazione AAMS è stato Evolution Gaming .

Fondata nel 2006 e forte dell’esperienza nei casinò terrestri, Evolution Gaming è il principale e più famoso provider di giochi online. Ha sviluppato e continua a creare centinaia di giochi disegnati appositamente per i propri clienti, tra cui spicca William Hill, il casinò online presente in Italia dal 2011 che per primo ha sostenuto l’iniziativa di Evolution Gaming, Tra i clienti di maggior rilievo tuttavia troviamo molti nomi noti:

Lottomatica, 888, Sisal, Betclic e tanti altri

Tra i giochi online dal vivo più apprezzati realizzati da Evolution Gaming troviamo la roulette, i dadi, blackjack e live poker:



Oltre ad avere la certificazione italiana, Evolution Gaming può vantare licenze e certificazioni in tutto il mondo.

Nel 2020 Evolution Gaming ha aumentato il proprio business con l’acquisizione di Netent, leader mondiale per i giochi di slot machine online

Con all’attivo la creazione di oltre 200 giochi da casinò, tra cui spiccano senza dubbio le famose slot machine Street Fighter 2 , Hotline 2, Gonzo’s Quest e tanti altri, una media di 50 bilioni di transazioni gaming all’anno, Netent rappresenta uno standard in termini quantitativi e soprattutto qualitativi. La caratteristica dei giochi Netent è un’attenzione maniacale ai dettagli dei giochi, sempre aggiornati in termini grafici, usabilità e divertimento. Anche grazie agli elevati standard di sicurezza, tra i clienti di Netent figurano oltre 200 casinò online, molti di questi attivi in Italia.

LE ORIGINI DELLA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA

Andando a ritroso, i primi passi per la regolamentazione del gioco d’azzardo online sono stati fatti senza dubbio a partire dal 2005, quando è stata promulgata la finanziaria (Legge 266/2005 artt. 535-536) attraverso cui viene istituito il ruolo dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato. Questa ha avuto lo scopo per i primi anni di controllare tutti i giochi con vincite reali e non virtuali e soprattutto a cercare ed oscurare tutti quei domini illegali che operavano in Italia senza le necessarie autorizzazioni di sicurezza.

Con la 266 è avvenuta la prima vera rivoluzione legata alla regolamentazione italiana sul gioco d’azzardo online. Sono stati bloccati centinaia di siti di gaming online, obbligando di fatto i giocatori italiani a giocare solo tramite i provider in regola il cui dominio internet era hostato su una pagina dei Monopoli di Stato.

Tra il 2009 e il 2011 l’ambito legislativo si è espresso soprattutto a difesa dei minori di 18 anni: le leggi 88 del 2009 e la 98 del 2011 hanno definito il divieto totale di giocare d’azzardo ai minori.

In contemporanea sono state inasprite le pene per quei siti che non ottemperano alle leggi e consentono il gioco ai minori di 18 anni.

La vera svolta è avvenuta nel 2011 sotto il governo Berlusconi, quando venne deciso di legalizzare i siti di scommesse e casinò online, relativamente alle lotterie e i giochi da tavolo. Con il governo Monti invece l’anno successivo, nel 2012, sono state legalizzate anche le altre tipologie di gioco tra cui le slot machine online.

Nel 2018 è stato vietato ai casinò di fare pubblicità online, provvedimento che creò un grave danno a tutto il settore. Provvedimento che tuttavia l’anno successivo fu ridotto grazie all’intervento dell’organo di controllo e telecomunicazioni che lo modificò in parte.

CASINÒ ONLINE IN ITALIA: QUALE SCEGLIERE

Mentre pochi anni fa gli italiani che volevano giocare d’azzardo potevano contare solo sui 4 casinò fisici presenti sul territorio (Saint Vincent, Casinò de la vallée, Campione, Casinò di Venezia), giocare al lotto, superenalotto, ippica e totocalcio, adesso tutto è cambiato.

Centinaia di giochi d’azzardo, poker e slot machine sono accessibili direttamente da pc o da smartphone. Tutta l’adrenalina dei casinò è a portata di click, non resta che scegliere il portale migliore per investire i propri soldi.

Grazie alla regolamentazione italiana, giocare online è sicuro e divertente, basta scegliere uno degli oltre 50 casinò dotati di licenza AAMS.

I fattori da tenere in considerazione per la scelta di un casinò online piuttosto che un altro dovrebbero essere i seguenti:

Bonus di benvenuto

Bonus ricarica

Quantità e qualità dei giochi

Facilità di prelievo

Software aggiornato e compatibile con pc e smartphone

Presenza di app dedicata

Assistenza clienti

Presenza di eventi live

I casinò più famosi in Italia sono anche quelli che fanno maggiore pubblicità e che contemplano anche una bella quota di scommesse online.

Tra i più famosi ed affidabili ci sono senz’altro: William Hill, 888, Lottomatica, Snai e Bwin

POSSIBILI EVOLUZIONI DEL GAMING ONLINE

Abbiamo parlato del passato e di come in pochi anni sia stato rivoluzionato il modo di approcciare al gioco d’azzardo e siano state stravolte le abitudini di migliaia di giocatori in tutto il mondo e soprattutto in Italia.

Se il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni può sembrare epocale, non è nulla di fronte alla rivoluzione ci aspetta nel prossimo futuro.

La svolta del gioco d’azzardo online è sicuramente il metaverso. La creazione di Mark Zuckerberg è il mercato social naturale dell’evoluzione dei casinò online, una forma di intrattenimento nuova e legata al gambling online.

In sintesi consiste nell’ indossare un visore, registrarsi tramite account in uno dei tanti mondi virtuali e vivere un’esperienza quasi reale in un mondo alternativo. Il mondo alternativo ovviamente può anche essere un casino virtuale. Nell’ultimo periodo stanno nascendo e si stanno moltiplicando decine di piattaforme online virtuali per giocare ai casinò virtuali. Degna di nota Ice Poker, una piattaforma ideata appositamente per il mondo virtuale dal provider Decentraland. Il gioco è fruibile solo sul metaverso Decentraland e in pochi mesi ha raggiunto un successo senza pari: oltre 7 miliardi di dollari di incasso e 5000 utenti giornalieri. Per sedersi al tavolo di gioco non servono più i soldi tradizionali ma gli nft, dei veri e propri lasciapassare digitali che permettono di giocare e successivamente convertire quanto vinto in soldi reali.

Essendo un mondo nuovo, anche in ambito legislativo deve essere prodotta una una regolamentazione precisa sull’argomento. Siamo sicuri che l’Italia, forte dell’esperienza acquisita finora, manterrà viva l’attenzione sulla regolamentazione di questi nuovi mercati per garantire la sicurezza e la tutela di tutti i giocatori virtuali catapultati nel metaverso.