Quasi inosservata, l’AI, l’intelligenza artificiale, si è integrata nella vita quotidiana, anche nel mondo dei giochi

Quasi inosservata, l’AI, l’intelligenza artificiale, si è integrata nella vita quotidiana. Quello che una volta sembrava fantascienza fa già parte delle nostre vite. Basta pensare al software di riconoscimento facciale o alle auto a guida autonoma. Allo stesso tempo, l’IA è già arrivata con molto successo nel gioco. Anche nel casinò, grazie ad alcuni produttori di giochi da casinò, si può già godere di una grande esperienza di gioco extra. Anche i personaggi non giocanti (PNG) sono diventati parte integrante del mondo del gioco.

L’influenza degli sviluppatori di giochi sull’IA

Molti settori sociali ed economici traggono grande beneficio dall’industria dei giochi, in quanto è un vero e proprio motore dell’innovazione. La base di ogni gioco è l’interazione tra umani e macchine. Gli sviluppatori di giochi mostrano grandi sforzi per fornire la migliore esperienza di gioco e per ottenere tutto dall’hardware disponibile. In questo modo, sia lo sviluppo che l’applicazione della realtà virtuale sono guidati dagli sviluppatori di giochi e i limiti di ciò che è tecnicamente fattibile sono quindi anche regolarmente spinti. Motivo sufficiente perché altre industrie richiedano i componenti già provati dei giochi. Già molti meccanismi e tecnologie di questi giochi servono come base per lo sviluppo di simulazioni complesse. Sono usati per scopi di formazione e sperimentazione sia nell’industria che nella medicina. Per l’industria, i giochi per computer e video pongono problemi complessi e altrettanto interessanti per l’IA per giocare con successo in primo luogo. Nello sviluppo dei giochi, l’IA è sempre più utilizzata nei giochi e lo è da decenni.

Il ruolo importante dell’IA nei giochi

L’IA ha sempre occupato un posto molto importante nello sviluppo di computer e videogiochi. Nei giochi vengono utilizzati costantemente set di regole sempre più complessi. Assicurano che i personaggi e il mondo di gioco reagiscano in modo credibile al comportamento del giocatore. Per la maggior parte, il comportamento intelligente è imitato qui. Nel processo, l’IA assicura che il mondo di gioco sia presentato in modo credibile. Questo accade, per esempio, quando l’avversario del computer adatta la propria strategia a quella dell’avversario umano. Man mano che i mondi di gioco diventano sempre più complessi e grandi, le esigenze dell’IA crescono di conseguenza.

Per quanto riguarda i PNG, lo standard che gli sviluppatori di giochi fissano qui è diventato sempre più esigente. I personaggi non giocanti (PNG) sono ora programmati per prendere decisioni complesse. Un buon esempio di questo è il gioco Halo 2, in cui gli alieni nemici possono lavorare insieme e coordinare i loro attacchi. Di conseguenza, non corrono più solo nella linea di fuoco. Naturalmente, il PNG è ancora intelligente quanto il suo codice. Gli sviluppatori hanno disposto tutto in modo molto preciso, perché altrimenti i PNG potrebbero muoversi liberamente nel gioco. In questo caso, però, non potevano più adempiere alla loro funzione originaria di sostenere il giocatore.

Questo è il compito dell’IA nei giochi

Poiché i set di regole dei giochi diventano sempre più complessi, i personaggi possono reagire in modo credibile al comportamento dei giocatori. È qui che il comportamento intelligente è prevalentemente simulato. Il compito principale dell’IA nel mondo di gioco è quello di rendere il mondo di gioco il più credibile possibile. I mondi di gioco crescono anche in dimensione allo stesso tempo. Questo aumenta significativamente le richieste dell’IA.

I giochi possono anche essere un’importante piattaforma di test per i sistemi di IA, poiché promuovono, tra le altre cose, il pensiero difficile entro certi parametri. Il computer di scacchi Deep Blue di IBM è probabilmente l’esempio più famoso di questo. Già 20 anni fa, è stato in grado di sconfiggere il campione mondiale di scacchi Gary Kasparov. Due robot di gioco controllati dall’IA hanno superato il “Test di Turing” nel gioco Unreal Tournament 2004 in ulteriore sviluppo nel 2012. Si tratta di una variante del Test di Turing, che riguarda la capacità degli spettatori di determinare se il comportamento del gioco corrisponde a quello di un umano o di un bot.

Per esempio, nel gioco di strategia in tempo reale Starcraft, i professionisti degli eSports hanno gareggiato contro un’IA della filiale di Google Deep Mind. Si sono allenati in anticipo con un database basato su giochi giocati da esseri umani. Qui, l’umano ha vinto. In altri

giochi, le partite sono state giocate da un bot di OpenAI (organizzazione di ricerca). Al bot è stato insegnato il gioco Dota con l’aiuto del machine learning. Ogni giorno, questo bot può giocare contro se stesso. È così che impara modi di giocare di successo. Come risultato, il bot è riuscito a vincere contro professionisti noti e di successo.

Anche i professionisti degli eSports beneficiano dell’uso di queste tecnologie, poiché le strategie di successo dei bot possono essere adattate qui. I risultati dei giochi possono anche essere usati nella ricerca. Gli algoritmi possono quindi essere progettati ancora meglio.

Tecnologie AI e sviluppo di giochi

L’IA sta anche giocando un ruolo sempre più importante nel processo di sviluppo stesso, perché la generazione di contenuti procedurali è stata utilizzata fin dagli anni ’80. Assicura che gli oggetti o le unità siano posizionati di nuovo sulla superficie di gioco quando il gioco viene iniziato. Non solo il contenuto del gioco, ma anche le espressioni emotive devono diventare sempre più realistiche in questo modo.

Il futuro dei giochi

Nel campo dei giochi, l’applicazione dell’IA diventerà sempre più importante. Inoltre, anche altre tecnologie giocheranno un ruolo importante in futuro. In questo contesto, il cloud gaming giocherà un ruolo sempre più importante. I giocatori sono stati a lungo abituati a poter giocare quando vogliono. I produttori di giochi vogliono sia garantire costantemente un’esperienza di gioco migliore introducendo l’AI, sia assicurare che gli utenti possano accedere ai loro giochi preferiti in qualsiasi momento.

Il cloud gaming sarà un’alta priorità insieme all’IA. In futuro, i giocatori non dovranno più comprare i giochi, dovranno solo abbonarsi per accedere ai loro giochi preferiti. Questo ha il vantaggio che, da un lato, i giochi sono accessibili in qualsiasi momento e, dall’altro, possono essere giocati da qualsiasi luogo. Inoltre, si risparmia molto spazio prezioso per lo stoccaggio.

In futuro, l’AI e il cloud saranno uniti da un’altra tecnologia: la tecnologia VR. La realtà virtuale ha anche guadagnato enormemente in importanza negli ultimi anni. Questo è particolarmente vero per il settore dei giochi online, perché con l’aiuto della moderna tecnologia VR, il mondo del gioco si trasforma quasi in una perfetta illusione.