In questo articolo vedremo nel dettaglio come controllare che un casinò online sia sicuro e quali sono gli aspetti principali da controllare.

I giochi da casinò sono ormai in costante crescita e, ovviamente, più aumenta il numero di giocatori, più piattaforme online nascono. Non tutte, però, sono sempre sicure per i giocatori visto che presentano una serie di pericoli che bisogna conoscere. Ma come si fa a capire e controllare che un casino online sia sicuro? Nel corso di questo articolo ti diremo nel dettaglio come verificare che il sito online su cui si sta giocando sia davvero sicuro ed affidabile.

Come controllare che un casinò online sia sicuro?

Il primo step è sicuramente quello di controllare se il sito possiede o meno la licenza. Devi sapere, infatti, che ogni casinò per operare in Italia deve aver ottenuto prima di tutto una licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente che fa parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il compito di gestire e regolare il gioco a distanza. Da alcuni anni l’ente ha preso il posto dell’AAMS, che ricopriva gli stessi ruoli.

Questo è il primo punto da tenere in considerazione, anche perché avere la licenza dell’ADM ci mette in condizione di sapere una serie di informazioni davvero importanti. Puoi verificare queste notizie anche su https://www.BetPal.com/it così da essere certo che tutto sia corretto, visto che parliamo di un portale aggiornato e preciso.

Prima di tutto parliamo del fatto che i giochi hanno un RTP sempre sicuro e vantaggioso per gli utenti. In poche parole, parliamo del Return to Player, ovvero la percentuale di denaro giocato che torna nel montepremi mentre la restante parte è quella destinata ai concessionari. Significa che maggiore è la cifra, più alte sono le possibilità di ottenere un premio alto.

L’altro parametro essenziale a cui è necessario prestare attenzione è il Random Number Generator, ovvero un algoritmo che ci assicura in ogni momento che le combinazioni sono del tutto casuali. I siti che ricevono l’autorizzazione dell’ADM garantiscono, poi, che questi algoritmi non sono utilizzabili da terze persone a loro vantaggio, cioè per vincere, oppure per farti perdere. Un RNG sicuro, infatti, ti permette di sapere che i simboli che escono sulle slot, ad esempio, sono sempre casuali e che nessuno vuole farti perdere volontariamente.

Infine, uno degli elementi essenziali, è quello delle vincite. In pratica, devi sapere che per ottenere la licenza dell’ADM, i concessionari devono o anche versare un fideiussione e dimostrare, quindi, di avere una certa disponibilità economica. Questa, infatti, è utile per garantire ai giocatori che le loro vincite saranno sempre pagate, anche quando sono alte.

Gli altri aspetti da valutare

Come visto, quindi, possedere la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un ottimo sistema per sapere che il casino è sicuro. Ovviamente, però, devi anche essere a conoscenza che i pericoli sono dietro l’angolo e che possono esserci delle piattaforme che falsificano l’autorizzazione oppure che la hanno, ma comunque decidono di creare dei problemi ai giocatori. Ecco perché è importante, comunque, prendere in considerazione gli altri aspetti.

Ecco quali sono i più importanti: