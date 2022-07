Da Milano alla City: è italiano il massimo conoscitore dei segreti di Amazon

Ora che il suo business fattura cifra mensili da capogiro, Andrea Leonardi vuole condividere le sue conoscenze con chiunque abbia voglia di fare di Amazon la fonte delle proprie fortune.

Lo abbiamo contattato e, pochi giorni fa dopo una lunga attesa, siamo riusciti ad intervistarlo, per farci raccontare quali sono i suoi progetti e la sua filosofia e perché dovremmo farci rivelare i segreti da Amazon proprio da lui.

Andrea, come sono stati i primi tempi a Londra, per te?

Non è stato facile, ma stimolante. Avevo solo 21 anni, quando sono arrivato e, come moltissimi miei connazionali coetanei, ho iniziato a lavorare come commesso in un negozio.

In pochissimi anni, ho cambiato molti lavori e accumulato tantissime esperienze diverse: Londra è una città frenetica, per viverci devi adattarti ai suoi ritmi.

Quando è entrato Amazon nella tua vita?

Nel 2018: guardando un video su YouTube, ho capito che Amazon poteva essere la mia strada. Lavoravo, avevo uno stipendio, mi godevo la vita, ma volevo qualcosa di più e ho capito che lo avrei ottenuto proprio grazie ad Amazon.

Fu così che lanciai il mio primo prodotto. Le vendite andarono più che bene, ma più in là avrei scoperto che quello era solo l’inizio e che Amazon avrebbe potuto fare molto di più per me.

Ormai, si tratta di un trend inarrestabile e che è totalmente scollegato dall’esistenza o meno di una pandemia. Amazon è in continua crescita, un vero e proprio gigante e questo è davanti agli occhi di tutti.

Quello su cui però molti non riflettono è il fatto che questo gigante è fatto di tanti venditori come me, che quindi a loro volta possono usufruire dei vantaggi di questa crescita galoppante.

In cosa consiste il tuo progetto di formazione?

L’idea è quella di mostrare alle persone che la realtà non è così grigia come quella che ci viene raccontata nei media mainstream. Avere successo, generare ottimi profitti, essere soddisfatti del proprio lavoro, sfruttare appieno i canali telematici, in particolare Amazon e le sue potenzialità, è possibile e funziona.

Il mio obiettivo è insegnare a quante più persone possibile come sfruttare appieno tutti i segreti di Amazon per generare guadagni e obbiettivi che nemmeno avevano mai osato sognare!

Che dire? Siamo felici che Andrea faccia parte della folta schiera di Italiani che si sono fatti strada all’estero e gli auguriamo di continuare così. Allo stesso modo, ci auguriamo che moltissime persone riusciranno ad imparare da lui il segreto per avere successo e soddisfazione, sia personale che economica, dalla piattaforma di vendite più grande del mondo!

