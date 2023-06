Secondo il Planetica Cybersecurity Report 2023, in Italia si registra un aumento degli attacchi ramsomware legati anche al settore energetico e finanziario

Nell’attuale contesto globale, la cybersecurity si rivela un imperativo categorico per governi, imprese e cittadinanza. Le minacce informatiche, divenute sempre più sofisticate, mettono alla prova in particolare le organizzazioni aziendali, di fronte alla difficile sfida di garantire la protezione dei dati e la privacy. Il Planetica Cybersecurity Report 2023, attraverso un’analisi dettagliata ed un’intervista multipla ai principali esperti di cybersicurezza in Italia, esplora le principali minacce, i trend emergenti e gli attori principali impegnati nella difesa della sicurezza informatica, offrendo una fotografia accurata del livello di consapevolezza e resilienza informatica in Italia e nel mondo.

Secondo il Planetica Cybersecurity Report energia e finanza sono a rischio

Nel contesto del conflitto continuo tra Ucraina e Russia sono aumentate le attività relative alle aggressioni ed incursioni informatiche ai danni degli alleati NATO: si evidenzia una crescita del numero di attacchi gravi ai danni di infrastrutture e piattaforme sensibili legati al settore dei multiple targets (+20% 2022 vs. 2021). In particolare, in Italia si registra un aumento degli attacchi ramsomware legati anche al settore energetico e finanziario (+55% 2022 vs. 2021), effettuati da gruppi hacker affiliati ad entità governative che hanno come principale obiettivo l’attività di spionaggio e di distruzione dei sistemi colpiti.

DORA e NIS2 per mitigare il rischio ICT

Nel 2022 il Parlamento Europeo ha finalmente approvato il direttivo DORA e NIS2 al fine di fornire una serie di norme e standard per mitigare il rischio ICT nel settore degli investimenti finanziari e per definire dei requisiti di risposta agli incidenti informatici relativi alla sicurezza della supply chain, la crittografia, la gestione delle vulnerabilità e l’implementazione di adeguate misure tecniche, operative e organizzative. Di conseguenza per le organizzazioni aziendali risulta ora prioritario non solo da un punto di vista strategico, ma anche normativo, rafforzare la sicurezza informatica, aggiornare la struttura IT e modernizzare le applicazioni in uso, avvalendosi di risorse sempre più competenti e verticali.

In questo scenario, Planetica si propone come il partner ideale per affiancare le aziende e i professionisti attraverso un servizio di identificazione di eventuali vulnerabilità di sicurezza informatica, valutazione della metodologia più adatta in ottica di rafforzamento del comparto IT e supporto verso il raggiungimento di una corretta e coerente “Cyber Immunity”. La comprensione del panorama attuale e del contesto in cui cresce l’attenzione verso la cybersecurity ci permette di unire le nostre competenze a quelle dei nostri clienti, lavorando insieme per prevenire un possibile deterioramento della situazione.

Se desideri approfondire la tua conoscenza del mondo della cybersecurity e apprendere come tutelare i tuoi dati e la tua privacy, il Planetica Cybersecurity Report 2023 rappresenta la guida ideale per lo sviluppo della tua strategia digitale.

Visita il nostro sito web per ricevere il report completo.

Riccardo Mandiroli

Antonio Alfarano