Qualcomm e il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 hanno stretto una partnership per creare esperienze innovative. Il marchio Snapdragon sarà presente anche sulla vettura 2023.

Sulle piste di Formula 1 nasce una nuova partnership. Qualcomm Technologies e il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 hanno annunciato un accordo pluriennale con il marchio Snapdragon.

Esperienze innovative per i fan e tutto il team Mercedes

La collaborazione strategica sfrutterà la potenza della piattaforma Snapdragon per creare esperienze uniche per i fan, sia di persona che in formato digitale. Il team esplorerà le opportunità di sfruttare Snapdragon e altre tecnologie Qualcomm per accelerare la trasformazione digitale e creare uno spazio intelligente leader a livello mondiale nel campus del team nel Regno Unito.

Snapdragon è il marchio di prodotti consumer di Qualcomm Technologies. Le piattaforme Snapdragon sono alla base dell’esperienza di molti smartphone di fascia alta, dei dispositivi di gioco e XR, delle auto connesse, dei PC e degli indossabili.

Il marchio Snapdragon corre in pista

Il logo Snapdragon campeggia con orgoglio sulla vettura 2023 del team, la Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE, presentata oggi sul circuito di Silverstone nel Regno Unito. Il marchio Snapdragon sarà presente anche sulle tute da gara dei piloti, sull’abbigliamento del personale senior e all’interno del garage e dell’ambiente del team a bordo pista.

Le dichiarazioni dei partner

“Snapdragon offre esperienze di alto livello e i nostri partner sono i migliori della categoria. Il Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One è il partner ideale per il marchio Snapdragon“, ha dichiarato Don McGuire, SVP e CMO di Qualcomm Technologies. “Insieme, ci impegniamo a reimmaginare l’esperienza dei tifosi portando Snapdragon ai fan di tutto il mondo“.

Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies e di darle il benvenuto nel nostro ecosistema di partner in espansione“, ha dichiarato Richard Sanders, Chief Commercial Officer del Team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One. “Con diversi progetti entusiasmanti in programma, la nostra comune passione per la tecnologia e l’innovazione porterà notevoli vantaggi ai nostri fan, ai nostri partner e al nostro team. È fantastico dare il benvenuto al marchio Snapdragon e vedere il logo sulla nostra vettura 2023 appena lanciata. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra collaborazione mentre intraprendiamo la nostra rinnovata partnership“.