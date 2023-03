Grazie alla tecnologia di Coinbar Pay AS Roma accetterà pagamenti in criptovalute con Digitalbits in tutti i principali negozi.

La tecnologia di pagamento Coinbar Pay prosegue la sua corsa: da oggi, infatti, DigitalBits, company blockchain, rafforza ulteriormente la sua partnership con AS Roma, che accetterà nei suoi flagship store pagamenti con la criptovaluta XDB, per l’acquisto del merchandising della squadra. A garantire le transazioni sarà il sistema di Coinbar Pay, appunto. I termini della partnership tra l’AS Roma e Digitalbits L’accordo consentirà al club calcistico di lanciare e introdurre una formula di crypto reward program rivolto ai Fan del Club, attraverso il cashback della criptovaluta Digitalbits, definendo – allo stesso tempo – un nuovo standard di fidelizzazione e coinvolgimento del brand, attraverso interazioni che rafforzano il legame tra marchi tradizionali ed il mondo del Web3. L’accordo tra DigitalBits e AS Roma permetterà il pagamento con monete DigitalBits (XDB) tramite il wallet AstraX scansionando un codice QR. Grazie alla funzionalità offerta da Coinbar Pay, il pagamento sarà regolato in pochi secondi e il crypto-cashback potrà essere riscattato all’istante e inserito direttamente nei portafogli dei clienti senza l’intervento di terzi o il trattamento dei dati personali. Il processo è del tutto decentralizzato e interamente gestito dalla blockchain DigitalBits con il supporto dell’elaborazione Coinbar Pay. “Tramite la nostra tecnologia, Digitalbits sarà la criptovaluta con cui acquistare i prodotti di merchandising di AS Roma”, afferma Fabiano Taliani COO di Coinbar, “una partnership di cui siamo particolarmente fieri perché due importanti realtà a livello mondiale hanno scelto Coinbar, azienda che ha abilitato il pagamento con criptovalute in molti negozi di abbigliamento, ristoranti ed altre tipologie di negozi al dettaglio. La fiducia dimostrataci da Digitalbits e AS Roma è per noi la conferma che stiamo procedendo sulla strada giusta”.